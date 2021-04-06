В Беларуси заблокированы счета Светланы Тихановской

В Беларуси были заблокированы счета оппозиционерки Светланы Тихановской. Это случилось сегодня, 5 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Светланы Тихановской.

Светлана Тихановская (фото из открытых источников)

По словам Тихановской, она обратилась в "Беларусбанк", чтобы узнать, по какой причине был заблокирован ее счет. Там ей ответили, что такое решение было принято "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям".

Она также отметила, что единственным доходом, который приходил на этот счет, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в размере 223 рублей.

Напомним, множество оппозиционных протестов, вспыхнувших после президентских выборов в Беларуси, помогают большинству местных граждан изменить свое отношение к правительству России. О причинах этого и личном отношении к президенту РФ Владимиру Путину рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Интервью с политиком опубликовала "Европейская правда".

Как утверждает Тихановская, на данный момент она воспринимает Путина не иначе, как главу соседнего государства. При этом политическая оппозиция Беларуси всячески призывает российское правительство не вмешиваться во внутренние дела их страны. Это происходит из-за того, что в Кремле поддерживают политику самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Светлана Тихановская говорит, что на фоне этого многие белорусы начали хуже относиться к правительству Российской Федерации.

По словам политика, в РФ никоим образом не реагируют на призывы белорусской оппозиции о невмешательстве. Также лидер оппозиции подчеркивает, что в Беларуси ухудшается внутренняя ситуация: многих участников протестов обыскивают, арестовывают, незаконно применяют силу.













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