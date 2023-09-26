В Беларуси запретили покупать и владеть беспилотниками

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 сентября подписал новый указ, запрещающий ввоз и использование БПЛА для гражданских лиц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на указ белорусского диктатора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Согласно новым правилам, всем гражданам Беларуси запрещено использовать, хранить, продавать, изготавливать и ввозить любые беспилотные летательные аппараты. В своем указе Лукашенко объясняет такие действия "обеспечением общественной безопасности" и учетом беспилотников.

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Новые правила также содержат исключение. Дронами разрешено владеть организациям и частным предпринимателям, осуществляющим профессиональную деятельность с помощью беспилотников. Однако даже в этом случае юридические лица должны обратиться к государству, чтобы получить специальное разрешение.

Указ Лукашенко вступает в силу с момента публикации 25 сентября в пунктах изготовления, ввоза и использования дронов. В части хранения БПЛА гражданские лица имеют шесть месяцев, чтобы продать беспилотники предпринимателям и компаниям, или передать их государству.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о провокациях на границе с Беларусью. Польские пограничники еще раз столкнулись с мигрантами, пытающимися попасть на территорию ЕС из Беларуси. Варшава неоднократно обвиняет Минск в помощи нелегалам попасть в Польшу.

Также "Комментарии" писали, что Александр Лукашенко усложняет жизнь белорусам, проживающим за границей. Белорусский диктатор запретил им выдавать паспорта. Таким образом, многие оппозиционеры, покинувшие страну, должны возвращаться в Беларусь, чтобы обновить данные паспорта, или получить новый.