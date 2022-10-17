В Беларуси заявили о готовности принять "превентивные меры для недопущения нападения со стороны Украины"

Беларусь готова к применению превентивных мер стратегического сдерживания, целью которых является недопущение войны с Украиной. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества страны Валерий Ревенко у себя в Twitter.

Белорусский военнослужащий. Фото: Минобороны Беларуси

"Мы четко видим намерения НАТО, направленные на дальнейшее расширение конфликта в Украине путем увеличения поставок вооружения и техники, способных превратить конфликт в глобальный", – заявил чиновник.





С точки зрения белорусского военного ведомства, добавил Ревенко, Украина поддерживает местную оппозицию, ставящую своей целью свержение режима президента страны Александра Лукашенко. Помимо этого, Польшу и балтийские страны в минобороны Беларуси обвиняют в наращивании военной инфраструктуры.

"Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с помощью применения всех средств, в том числе, военной силы и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", — заявил Ревенко.

Представитель минобороны также анонсировал поставку в Беларусь 470 танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий и минометов. Доставят военную технику в рамках развертывания совместной российско-белорусской региональной группировки войск.

"Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм", — написал Ревенко в понедельник в своем твиттере.

Издание "Комментарии" ранее сообщало о переброске в Беларусь российских военных самолетов в рамках развертывания региональной группировки войск.

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