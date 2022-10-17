В Беларуси заявили о готовности принять "превентивные меры для недопущения нападения со стороны Украины"

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Затула Богдан
Беларусь готова к применению превентивных мер стратегического сдерживания, целью которых является недопущение войны с Украиной. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества страны Валерий Ревенко у себя в Twitter.
Белорусский военнослужащий. Фото: Минобороны Беларуси
"Мы четко видим намерения НАТО, направленные на дальнейшее расширение конфликта в Украине путем увеличения поставок вооружения и техники, способных превратить конфликт в глобальный", – заявил чиновник.
С точки зрения белорусского военного ведомства, добавил Ревенко, Украина поддерживает местную оппозицию, ставящую своей целью свержение режима президента страны Александра Лукашенко. Помимо этого, Польшу и балтийские страны в минобороны Беларуси обвиняют в наращивании военной инфраструктуры.
"Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с помощью применения всех средств, в том числе, военной силы и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", — заявил Ревенко.
Представитель минобороны также анонсировал поставку в Беларусь 470 танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий и минометов. Доставят военную технику в рамках развертывания совместной российско-белорусской региональной группировки войск.
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