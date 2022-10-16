РФ перебрасывает в Беларусь самолеты региональной группировки войск: что известно

РФ начала перебрасывать в Беларусь свои военные самолеты и вертолеты, относящиеся к региональной группировке войск. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Беларуси. Россия начала опрокидывать в Беларусь военные самолеты (фото из открытых источников)

"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки сил", – говорится в сообщении ведомства. Известно, что сегодня в Беларуси сообщили, сколько россиян приедет в страну для совместного развертывания войск. Около 9 тысяч российских военных приедут в Беларусь в рамках совместного развертывания войск двух стран. Первые эшелоны с русскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (региональной группировки войск), начали прибывать в РБ. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит немногим менее 9 тысяч человек. Также "Комментарии" писали о том, что согласился ли Лукашенко на повторное вторжение в Украину с россиянами. Директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог, доктор политических наук Григорий Перепелица считает, что Путин осуществляет фактическую интеграцию РБ в состав России. Процесс идет медленно, потому что Лукашенко пытается сохранить хоть какую-то часть суверенитета. Эксперт отмечает, что согласно международному праву, РБ является агрессором. Более того, продолжает около 13 тысяч белорусов воюющих в составе подразделений вооруженных сил РФ на территории Украины. Кроме того, Лукашенко отдал свои комиссариаты российским военным для вербовки белорусов. Это точно не нейтралитет. Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что о потенциальной и реальной угрозе Беларуси Беларусь знает и периодически информирует Европу и США.

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