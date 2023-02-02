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В Беларуси заявили о завершении военных учений из РФ: Что известно

Военное руководство, по крайней мере, РБ осталось доволен результатами

сегодня, 20:02
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Автор:

Моесеенко Валентина

Минобороны Беларуси 2 февраля сообщило о завершении совместных с Россией авиационно-тактических учений, пишут "Комментарии".

В Беларуси заявили о завершении военных учений из РФ: Что известно

Завершение военных учений РБ и России

"Была продемонстрирована высокая слаженность в работе штаба, а также уверены совместные действия белорусских и российских пилотов. Авиационная составляющая региональной группировки войск выполняла широкий спектр практических задач", – говорится в официальном сообщении Минобороны Беларуси.


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По информации ведомства, все военные маневры во время учений "были направлены на обеспечение безопасности союзного государства и носили исключительно оборонительный характер".

Учения продолжались с 16 января. Со стороны русской Федерации на учениях были военные формирования Воздушно-космических сил.

В Беларуси заявили о завершении военных учений из РФ: Что известно - фото 2

По итогам учений командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ПС РБ полковник Андрей Лукьянович заявил, что были внесены определенные коррективы в работе авиации региональной группировки войск.

По его словам, это касается, прежде всего, боевого применения авиационных средств поражения. А также управление авиацией с помощью комплекса дальнего обнаружения и управления (самолет А-50). Еще одним из элементов стало рассредоточение и перебазирование авиации на запасные аэродромы в Беларуси и России , в том числе на гражданские аэродромы.

"Это позволяет значительно увеличить живучесть нашего авиационного компонента региональной группировки войск", – сказал Лукьянович.

В целом же, по мнению ряда экспертов, о чем шла речь на страницах "Комментариев", ряд учений на территории Беларуси главной задачей является отвлечение наших сил и средств в том направлении, хоть они куда нужнее непосредственно на фронте, сейчас особенно на Донбассе.

Читайте на портале "Комментарии" — ни в какие учения верить не стоит , — белорусские СМИ.



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