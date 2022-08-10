В Белоруссии военные учатся стрелять из "Ураганов": какая причина

В Белоруссии военные учатся стрелять из РСЗО "Ураган". Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

РСЗО "Ураган" (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что контрольные занятия, где учат управлению ракетными ударами с батареями 220 мм из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", проходят на полигоне "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район). В учении принимают участие военные из 231 артиллерийской бригады, которые постоянно дислоцируются в Боровце, Лепельского района, Витебской области.

В Минобороны Беларуси сообщили, что военные отработали задачу по выходу в назначенный район, подготовки и занятия стартовых позиций, а еще удары по указанным целям с боевыми пусками. Также военнослужащие Беларуси выполняли задачи, где меняли позиции, заряжали и нанесли удары по новым найденным целям.

Вероятно, что занятия носят плановый характер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бы у границы с Беларусью нашли российское оружие и одежду . У белорусской границы пограничники вместе с работниками из Национальной полиции, взрывотехниками и кинологами нашли тайник с российским оружием и одеждой, которые покинули захватчики. В сообщении говорится, что в найденном ящике были подствольный гранатомет и противотанковые мины с взрывателями, более 1600 патронов, противотанковые гранаты. А еще там была одежда военнослужащих ВС РФ. Обнаруженные боеприпасы после проверки на пригодность их передадут на нужды ВСУ.

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. Протяженность стены составляет 186 километров, а ее высота – 5,5 метра.





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