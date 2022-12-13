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В белорусской армии начата внезапная проверка боевой готовности, – Минобороны Беларуси

У границ Украины и Беларуси снова неспокойно

сегодня, 09:40
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Автор:

Кравцев Сергей

В Вооруженных силах Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики. При этом не разглашаются детали, чем вызвано очередное оживление белорусских войск.

В белорусской армии начата внезапная проверка боевой готовности, – Минобороны Беларуси

Белорусские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, навести переправы через реки Неман и Березина.

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Ранее "Комментарии" писали – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что полный блэкаут в Украине из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре – это реалистичный сценарий. При этом не ожидает массового выезда украинцев из страны, предполагая разве что отток людей из городов в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами. Он также призывает партнеров усилить поддержку нашей страны генераторами и трансформаторами. Как оцениваете заявления министра? Что еще можно предпринять, чтобы Украина сумела пройти эту зиму без серьезных потерь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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