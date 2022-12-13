В белорусской армии начата внезапная проверка боевой готовности, – Минобороны Беларуси

В Вооруженных силах Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики. При этом не разглашаются детали, чем вызвано очередное оживление белорусских войск.

Белорусские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, навести переправы через реки Неман и Березина.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости провести глобальный саммит мира. По его словам, формула мира, представленная Украиной на саммите G20, воспринимается положительно. И важно, как можно быстрее сделать ее реальностью. О чём говорят участившиеся переговоры мировых лидеров с Украиной и россией? Каковы перспективы глобального саммита мира и завершения российской агрессии? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что полный блэкаут в Украине из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре – это реалистичный сценарий. При этом не ожидает массового выезда украинцев из страны, предполагая разве что отток людей из городов в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами. Он также призывает партнеров усилить поддержку нашей страны генераторами и трансформаторами. Как оцениваете заявления министра? Что еще можно предпринять, чтобы Украина сумела пройти эту зиму без серьезных потерь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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