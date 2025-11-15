В ГУР раскрыли, какого приказа Путина Лукашенко боится больше всего

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко панически боится быть втянутым в российско-украинскую войну. И многое делает не ради помощи диктатору Владимиру Путину, а потому что боится потерять власть. Как передает портал "Комментарии", об этом на IV Форуме имени Острожских 2025 рассказал бывший заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Илья Павленко.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Бывший замначальника ГУР Минобороны отметил, у белорусского диктатора Александра Лукашенко безусловно есть слабые места. Страшный сон для него – это принуждение к участию Беларуси непосредственно в боевых действиях или любых провокациях против Украины.

Поэтому белорусский диктатор пытается создать такие условия, которые бы постоянно доказывали Владимиру Путину, что он полезен для того. Например, в изготовлении ракет, радиоэлектроники, шасси для стратегических сил или топлива. Особенно в условиях украинских дипстрайков по вражеским мощностям.

Во-вторых, Путин воюет не за территории Украины или Беларуси, а за построение правил игры для других, которые позволят россиянам получать экономические выгоды, отметил Илья Павленко. И даже у белорусских спецслужб были больше задачи заниматься экономическими вопросами, чтобы продвигать свою продукцию на рынки.

Илья Павленко отметил, режим Лукашенко зашел в такие условия, что очень сильно зависит от импорта, экспорта и других экономических факторов. И сейчас перенимает все больше российских практик.

"Поэтому он в страшном сне видит, что ему поступят какие-то задачи начинать эскалацию. И ради этого он отдает предпочтение развитию экономики, которая, по оценкам экспертов, потеряла половину от запланированного роста на 2026 год, а это же только начало", — добавил Павленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Лукашенко принялись угрожать Литве: что стало причиной.



