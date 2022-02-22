В каком случае на Беларусь наложат такие же санкции, как на РФ

По словам Жозепа Борреля, учитывая размещение российских войск в Беларуси, ЕС может рассматривать ее как соучастницу агрессии против Украины. Об этом пишет The Guardian.



Александр Лукашенко, фото из Twitter

В Евросоюзе считают, что Беларусь аннексирована Россией, так что на ее правительство будут возложены такие же санкции, что и на Москву, если произойдет вторжение в Украину с ее территории. По мнению Борреля, эта страна становится государством-сателлитом России.



"Я хочу еще раз повторить, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь решительный ответ со стороны Европейского Союза. Но я хочу добавить, что это касается и Беларуси, если будет совершено нападение с каждой территории с ее участием. Беларусь втягивается в кризис, она теряет свой суверенитет. Из-за непрозрачного размещения российских сил Беларусь теряет ядерный нейтралитет и находится в процессе сателизации по России", — заявил политик.

20 февраля должны были завершиться совместные учения россиян и белорусов. Однако министр обороны Хренов заявил, что российские войска, около 30 000 солдат, останутся в стране на неопределенный срок.

Как сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, похоже, что белорусские вооруженные силы получают команды не только от Минска, но и от Москвы.

По словам Борреля, между 27 странами-членами остаются разногласия по поводу того, какой уровень санкций будет наложен на Россию из-за признания независимости ЛДНР. Однако он добавил, что вынесет полный подготовленный пакет на внеочередном заседании, на котором министры примут решение.

"Я обязательно положу на стол подготовленный пакет санкций. Этот пакет имеет определенные компоненты, которые можно реализовать с определенной степенью в зависимости от уровня агрессии. В 9 утра мы все еще думали о встречах на высоком уровне между президентом Путиным и президентом Байденом, дипломатическими мерами. В конце концов сценарий совсем другой, потому что мы больше не говорим о саммитах", — подчеркнул Боррель.

Также политик отметил, что из-за такого решения Кремля изменилась повестка дня встречи министров ЕС, а надежды на встречу Джо Байдена и Путина разрушились.

Пакет санкций от ЕС еще не обнародован, но он будет предусматривать блокировку экспорта ключевых электрических компонентов, от которых зависит Россия, потенциальный запрет на импорт российской нефти и газа, а также замораживание активов физических лиц и компаний, аффилированных с правительством в Москве.

Как сообщал портал "Комментарии", в США ответили на призывы ввести санкции против РФ сейчас.

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