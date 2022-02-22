logo

BTC/USD

37018.73

ETH/USD

2539.33

LTC/USD

102.75

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

33.00

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь В каком случае на Беларусь наложат такие же санкции, как на РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В каком случае на Беларусь наложат такие же санкции, как на РФ

На Беларусь ЕС наложит санкции в случае ее участия в агрессии России против Украины

сегодня, 09:10
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

По словам Жозепа Борреля, учитывая размещение российских войск в Беларуси, ЕС может рассматривать ее как соучастницу агрессии против Украины. Об этом пишет The Guardian.

В каком случае на Беларусь наложат такие же санкции, как на РФ

Александр Лукашенко, фото из Twitter

В Евросоюзе считают, что Беларусь аннексирована Россией, так что на ее правительство будут возложены такие же санкции, что и на Москву, если произойдет вторжение в Украину с ее территории. По мнению Борреля, эта страна становится государством-сателлитом России.

"Я хочу еще раз повторить, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь решительный ответ со стороны Европейского Союза. Но я хочу добавить, что это касается и Беларуси, если будет совершено нападение с каждой территории с ее участием. Беларусь втягивается в кризис, она теряет свой суверенитет. Из-за непрозрачного размещения российских сил Беларусь теряет ядерный нейтралитет и находится в процессе сателизации по России", — заявил политик.

20 февраля должны были завершиться совместные учения россиян и белорусов. Однако министр обороны Хренов заявил, что российские войска, около 30 000 солдат, останутся в стране на неопределенный срок.

Как сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, похоже, что белорусские вооруженные силы получают команды не только от Минска, но и от Москвы.

По словам Борреля, между 27 странами-членами остаются разногласия по поводу того, какой уровень санкций будет наложен на Россию из-за признания независимости ЛДНР. Однако он добавил, что вынесет полный подготовленный пакет на внеочередном заседании, на котором министры примут решение.

"Я обязательно положу на стол подготовленный пакет санкций. Этот пакет имеет определенные компоненты, которые можно реализовать с определенной степенью в зависимости от уровня агрессии. В 9 утра мы все еще думали о встречах на высоком уровне между президентом Путиным и президентом Байденом, дипломатическими мерами. В конце концов сценарий совсем другой, потому что мы больше не говорим о саммитах", — подчеркнул Боррель.

Также политик отметил, что из-за такого решения Кремля изменилась повестка дня встречи министров ЕС, а надежды на встречу Джо Байдена и Путина разрушились.

Пакет санкций от ЕС еще не обнародован, но он будет предусматривать блокировку экспорта ключевых электрических компонентов, от которых зависит Россия, потенциальный запрет на импорт российской нефти и газа, а также замораживание активов физических лиц и компаний, аффилированных с правительством в Москве.

Как сообщал портал "Комментарии", в США ответили на призывы ввести санкции против РФ сейчас.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/feb/21/ukraine-calls-for-urgent-eu-sanctions-on-russia-to-avert-invasion
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!