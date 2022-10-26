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В Минобороны Беларуси ответили на обращение ВСУ, обвинив Украину в "запугивании" (ВИДЕО)

В Беларуси порадовались, что в ВСУ вспомнили о "братском народе"

сегодня, 10:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Минобороны Беларуси опубликовало видео с обращением военных к ВСУ, которые, читая пропагандистский текст, уверяют, что, якобы, если ВСУ "не хотят войны, то ее не будет". Также белорусские военные говорят о некой технологии ИПСО, якобы действующей в Украине, целью которой является "запугивание" военных Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Беларуси.

В Минобороны Беларуси ответили на обращение ВСУ, обвинив Украину в "запугивании" (ВИДЕО)

Военные Беларуси опубликовали обращение к ВСУ. Фото: GettyImages

В свойственной России пропагандисткой манере белорусские военные вспомнили, что деды и прадеды украинцев вместе с белорусами выгоняли фашистов и дошли до Берлина во время Второй мировой войны, после чего заявили, что на территории Украины действует информационно-психологическая спецоперация, которая запускает пафосные ролики с обращением к белорусам, пытается белорусов в чем-то обвинить, местами даже запугать.

При этом, военные Беларуси просят их не "провоцировать", поскольку они якобы "не хотят войны".

"Если вы не хотите войны — ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте, и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!", — утверждают ВС Беларуси.

Отметим, ранее ВСУ обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины.

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Источник: https://www.facebook.com/mod.mil.by
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