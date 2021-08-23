В Минск прилетели международные эксперты: как проходит расследование задержания Протасевича

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Козлова Альбіна
В Беларусь прибыли члены группы ICAO — Международной организации гражданской авиации. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
Задержание Протасевича в Беларуси, фото Onliner.by
В аэропорту Минска 23 августа на рабочем совещании встретились члены Международной организации с министром транспорта и коммуникаций Беларуси и директорами авиационных компаний.
Расследование факта посадки самолета Boeing 737 в аэропорту Минска, во время которого был задержан Романа Протасевич, продлится до ноября.
По словам министра транспорта Беларуси, они открыты к диалогу и предоставят необходимые данные, потому что заинтересованы в объективном расследовании. Министр также отметил, что авиационная безопасность в Беларуси на высшем уровне.
По словам руководителя группы ICAO Сильвена Лефойера, группе, расследующей инцидент, нужно уточнить некоторые детали и собрать дополнительную информацию.
Международная организация проводит расследование по поводу посадки самолета, на котором летел Роман Протасевич. Члены организации в течение четырех дней, с 23 по 27 августа, должны будут опросить работников аэропорта, авиаперевозчика "RyanAir" и предоставить отчет о работе до ноября 2021 года.
Напомним, что оппозиционер Протасевич был задержан 23 мая 2021 года в аэропорту, когда самолет посадили якобы из-за заминирования. Пока он находится под домашним арестом.
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