В Минск прилетели международные эксперты: как проходит расследование задержания Протасевича

В Беларусь прибыли члены группы ICAO — Международной организации гражданской авиации. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Задержание Протасевича в Беларуси, фото Onliner.by

В аэропорту Минска 23 августа на рабочем совещании встретились члены Международной организации с министром транспорта и коммуникаций Беларуси и директорами авиационных компаний.

Расследование факта посадки самолета Boeing 737 в аэропорту Минска, во время которого был задержан Романа Протасевич, продлится до ноября.

По словам министра транспорта Беларуси, они открыты к диалогу и предоставят необходимые данные, потому что заинтересованы в объективном расследовании. Министр также отметил, что авиационная безопасность в Беларуси на высшем уровне.



"Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам. Департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами", — сказал директор Департамента по авиации Артем Сикорский.

По словам руководителя группы ICAO Сильвена Лефойера, группе, расследующей инцидент, нужно уточнить некоторые детали и собрать дополнительную информацию.

Международная организация проводит расследование по поводу посадки самолета, на котором летел Роман Протасевич. Члены организации в течение четырех дней, с 23 по 27 августа, должны будут опросить работников аэропорта, авиаперевозчика "RyanAir" и предоставить отчет о работе до ноября 2021 года.

Напомним, что оппозиционер Протасевич был задержан 23 мая 2021 года в аэропорту, когда самолет посадили якобы из-за заминирования. Пока он находится под домашним арестом.



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