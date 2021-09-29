В Минске мужчина застрелил одного из силовиков, что вломились к нему домой

В Беларуси произошел инцидент во время спецоперации. В столице государства мужчина, к которому вломились спецназовцы, открыл огонь на поражение. Происшествие случилось в Минске по улице Якубовского, 29. Об этом сообщает УНИАН.

В Беларуси убили работника КГБ, скрин с видео

Молодой белорус был вооружен охотничьим ружьем. Когда он увидел, что к нему в квартиру кто-то ломает дверь, мужчина не растерялся и начал стрелять. Известно, что в результате стрельбы один из сотрудников правоохранительных органов получил ранения. Милиционер скончался на месте. Во время перестрелки также был убит владелец квартиры.

Как сообщает белорусское издание Nexta, белорус убил работника Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ) Федосюка Дмитрия, 31-летнего жителя столицы.

Убитый 32-летний Андрей Юрьевич Зельцер был сотрудником IT-компании EPAM Systems. Известно, что он состоял в "Белорусском обществе охотников и рыболовов" и имел разрешение на оружие. О составе семьи убитого ничего не известно. Как сообщают в пресс-службе КГБ, силовики проверяли список адресов. Сообщается, что адрес, где проживал Андрей, был включен в перечень домов лиц, которые могут быть причастны к терроризму.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках дела.

Как сообщал портал "Комментарии", Лукашенко с Путиным планируют предпринимать действия против военных баз США на территории нашей страны. Печальным Александр Лукашенко назвал происходящее в Украине. По словам Лукашенко, у него есть информация от белорусских спецслужб, которые сигнализируют, что на территории Украины функционируют специальные учебные лагеря, где тренируют людей, как противостоять Беларуси на разных направлениях. Более того, возмутился Александр Лукашенко, в Украину продолжают уезжать белорусские оппозиционеры.

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