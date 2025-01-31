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В Польше предупредили об угрозе со стороны Беларуси сразу после «переизбрания» Лукашенко

Варшава ожидает увеличения провокаций на границе со стороны Беларуси

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей

В Польше ожидают, что в связи с так называемыми "выборами" в Беларуси появится больше провокаций на границе. По его мнению, эти действия направлены на ослабление государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны Павел Залевский, сообщает RMF24.

В Польше предупредили об угрозе со стороны Беларуси сразу после «переизбрания» Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Замминистра отметил, что Польша имеет дело с провокациями уже несколько лет, и у него нет никаких сомнений, что это провокации, которые служат для ослабления сплоченности польского государства и для проверки функционирования служб, а также для вмешательства в политические процессы.

"Я ожидаю, что появится больше провокаций со стороны Беларуси. Однако сегодня пересечь нашу границу сложнее. Военные также лучше подготовлены", — добавил Павел Залевский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов на так называемых "выборах" в Белоруссии. Об этом пишет провластное агентство БелТА со ссылкой на главу белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко. При этом белорусская оппозиция не будет призывать граждан выходить на уличные протесты против так называемых выборов, поскольку сейчас за это их будут "стрелять и убивать". Об этом в эфире телемарафона заявил белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. О чем говорит очередной фарс под названием "выборы" в Беларуси? Есть ли вероятность, что в Беларуси подобно Грузии все же вспыхнут массовые протесты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Лукашенко все обдумал: сожалеет ли теперь диктатор, что помог РФ вторгнуться в Украину.




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