Лукашенко все обдумал: сожалеет ли теперь диктатор, что помог РФ вторгнуться в Украину

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Кравцев Сергей
Белорусский диктатор Александр Лукашенко на пресс-конференции в день так называемых "выборов" президента Беларуси заявил, что не жалеет о том, что позволил российским войскам использовать свою страну для вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Он также отказался говорить, будут ли это его последние выборы, добавив, что он "не собирается умирать" и не имеет конкретного преемника. При этом Лукашенко заявил, что среди нынешних губернаторов регионов, членов правительства или парламента могут быть "будущие президенты", но не женщины.
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Также издание "Комментарии" сообщало – белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что Александр Лукашенко на фиктивных "выборах", по предварительным данным белорусского ЦИК, набирает 86,82% голосов.
БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко отметило, что за Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.
Ранее "Комментарии" писали – Орбан вновь постарался: как отреагировал ЕС на "победу" Лукашенко на выборах в Беларуси.
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