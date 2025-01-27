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Лукашенко все обдумал: сожалеет ли теперь диктатор, что помог РФ вторгнуться в Украину

Белорусский диктатор подтвердил свою верность Путину

сегодня, 11:46
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Кравцев Сергей

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на пресс-конференции в день так называемых "выборов" президента Беларуси заявил, что не жалеет о том, что позволил российским войскам использовать свою страну для вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Лукашенко все обдумал: сожалеет ли теперь диктатор, что помог РФ вторгнуться в Украину

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Я ни о чем не жалею", — сказал Александр Лукашенко в ответ на вопрос корреспондента.

Он также отказался говорить, будут ли это его последние выборы, добавив, что он "не собирается умирать" и не имеет конкретного преемника. При этом Лукашенко заявил, что среди нынешних губернаторов регионов, членов правительства или парламента могут быть "будущие президенты", но не женщины.                                     

"Я категорически против того, чтобы женщина занималась этой работой. Женщина не может быть диктатором, но у нас довольно много мужчин, которые могли бы стать лидерами", — сказал Александр Лукашенко.

Читайте также на портале "Комментарии" - оппозиция в Беларуси ответила, будет ли звать белорусов на протесты.

Также издание "Комментарии" сообщало – белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что Александр Лукашенко на фиктивных "выборах", по предварительным данным белорусского ЦИК, набирает 86,82% голосов.

БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко отметило, что за Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.

Ранее "Комментарии" писали – Орбан вновь постарался: как отреагировал ЕС на "победу" Лукашенко на выборах в Беларуси.




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