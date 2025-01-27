Лукашенко все обдумал: сожалеет ли теперь диктатор, что помог РФ вторгнуться в Украину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на пресс-конференции в день так называемых "выборов" президента Беларуси заявил, что не жалеет о том, что позволил российским войскам использовать свою страну для вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Я ни о чем не жалею", — сказал Александр Лукашенко в ответ на вопрос корреспондента.

Он также отказался говорить, будут ли это его последние выборы, добавив, что он "не собирается умирать" и не имеет конкретного преемника. При этом Лукашенко заявил, что среди нынешних губернаторов регионов, членов правительства или парламента могут быть "будущие президенты", но не женщины.

"Я категорически против того, чтобы женщина занималась этой работой. Женщина не может быть диктатором, но у нас довольно много мужчин, которые могли бы стать лидерами", — сказал Александр Лукашенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что Александр Лукашенко на фиктивных "выборах", по предварительным данным белорусского ЦИК, набирает 86,82% голосов.

БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко отметило, что за Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.

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