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В Польше рассказали, что ждет Беларусь, если на ее территории появится ядерное оружие РФ

В правительстве Польши уже пригрозили новыми более жесткими санкциями против Беларуси за размещение ядерного оружия

сегодня, 16:15 comments1094
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Автор:

Кравцев Сергей

Страны Запада введут более жесткие санкции против Беларуси, если Россия разместит там свое ядерное оружие. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Sky News".

В Польше рассказали, что ждет Беларусь, если на ее территории появится ядерное оружие РФ

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства отметил, если планы российского диктатора Владимира Путина перебросить часть ядерного оружия на территорию Беларуси реализуют, то Минск столкнется с дополнительными ограничениями.


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"Уровень санкций будет гораздо более жестким для режима Лукашенко (Ред. – самопровозглашенного президента Александра Лукашенко)", — уточнил глава польского правительства.

Стоит напомнить, на прошлой неделе Путин анонсировал размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Хозяин Кремля заявил, что такой шаг предпринимают якобы по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. 

Читайте также на портале "Комментарии" — после того как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, эту позицию раскритиковали в США, а также в целом в НАТО. В Офисе президента Украины заявили, что Путин боится проиграть в Украине, а потому снова фиксирует свое участие в преступлении, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия. Сможет ли этот безумный ход российского диктатора и его белорусского вассала заставить мир более жестко реагировать? Можно ли считать, что Путин пошел ва-банк, и что его ставки будут биты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Украине могут усилить мобилизацию: у Зеленского объяснили нюанс, который связан с перспективами размещения российского ядерного оружия в Беларуси.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-live-updates-putins-plan-for-nuclear-super-torpedoes-in-pacific-ocean-12541713?postid=5700126#liveblog-body
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