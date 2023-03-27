Зачем Путину ядерное оружие в Беларуси – как должен отреагировать Запад

После того как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, эту позицию раскритиковали в США, а также в целом в НАТО. В Офисе президента Украины заявили, что Путин боится проиграть в Украине, а потому снова фиксирует свое участие в преступлении, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия. Сможет ли этот безумный ход российского диктатора и его белорусского вассала заставить мир более жестко реагировать? Можно ли считать, что Путин пошел ва-банк, и что его ставки будут биты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Всем соседям Беларуси сейчас следует действовать консолидировано

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Путин намерением разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Республике Беларусь (РБ) пытается убить сразу нескольких зайцев.

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Во-первых, поясняет эксперт, таким образом хозяин Кремля садит Лукашенко на еще более короткий поводок.

"И хоть Лукашенко для внутреннего потребления говорит о том, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси сделает ее сильнее, позволит непосредственно не вступать в ту же войну в Украине, на самом деле, это лишь перекладывает очередную часть ответственности непосредственно на РБ. Просто отвечать придется чуть позже. И за большее. К тому же, размещение ТЯО на территории РБ делает Лукашенко менее нужным Путину", – отмечает Евгений Магда.

Во-вторых, продолжает он, подобным шагом Путин передвигает ядерное оружие на несколько сот км ближе к Западу.

"Создавая тем самым угрозу не столько Украине (как это ни парадоксально звучит, наша страна после всего пережитого не боится применения противником ТЯО на военном уровне, о чём говорили генерала Залужный и Забродский еще осенью 2022-го), сколько Польше, Литве, Латвии, которые, как и мы, являются соседями Беларуси", – акцентирует эксперт.

В-третьих, отмечает он, Путин таким образом отвечает (ассимтерично, по его мнению) на ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест.

"Учитывая вышесказанное, я уверен, что всем соседям Беларуси сейчас следует действовать консолидировано. Тем более, что у нас есть "Люблинский треугольник", в рамках которого Польша, Украина и Литва уже говорили о необходимости совместно обеспечивать безопасность в регионе. Соответственно – нужны заявления и решения именно этих стран касательно путинских "ядерных планов". Также Украина должна отказаться от любых иллюзий о возможности разговоров с Лукашенко. Как уже отказалась от подобных касательно Путина. И еще один момент. Еще осенью 2022 года польский президент Анджей Дуда не исключал размещение американского тактического ядерного оружия на территории Польши – одного из ведущих союзников США в Балто-Черноморском регионе. Такая позиция является понятной и еще более актуальной в свете новых российско-белорусских угроз. А также в свете того, что этой осенью в Польше намечены парламентские выборы – и партия "Право и справедливость", которая находится сейчас у власти, будет бороться за сохранение своих позиций", – резюмирует Евгений Магда.

Сейчас Путин снова действует привычным для себя образом, поднимая ставки

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

"Путин является заложником собственной модели успехов, которую он применял в течение десятилетий. А именно – постоянного поднятия ставок. С расчетом на то, что у оппонентов болевой порог ниже. И каждый раз подобная тактика приносила ему плоды. Сейчас он снова действует таким же образом. Поднимая ставки. Пугая западное общество ядерным оружием. Надеясь, что это может снизить поддержку Украины. И игнорируя то, что подобные действия (ядерная эскалация) идут вразрез с интересами Китая".

При этом, акцентирует эксперт, ситуация за последний год кардинально поменялась. Украина уже не боится. А на Западе на сегодня уже количество тех, кто адекватно воспринимает Россию, стало в разы больше.

"И то, что еще недавно удавалось Путину в плане шантажа, вызывая страх и уступки, сегодня уже вызывает раздражение и еще большее сплочение в ответ на российскую агрессию, – поясняет Олег Саакян. – Новым шагом в ракурсе ядерного шантажа Путин способен пошатнуть те слабые звенья, которые существовали в Западной коалиции. Но, в то же время, еще больше сплотит тех, кто является ядром такой коалиции. Что приведет к еще большей поддержке Украины и повышению на Западе количества тех, кто будет выступать за более решительные шаги для сокрушения российской агрессии и путинского режима".

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