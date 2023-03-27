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Зачем Путину ядерное оружие в Беларуси – как должен отреагировать Запад

Разместив тактическое ядерное оружие в Беларуси, Путин создаст тем самым угрозу не столько Украине, сколько Польше, Литве, Латвии

сегодня, 10:40
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Автор:

Кравцев Сергей

После того как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларусиэту позицию раскритиковали в СШАа также в целом в НАТОВ Офисе президента Украины заявили, что Путин боится проиграть в Украине, а потому снова фиксирует свое участие в преступлении, нарушая договор о нераспространении ядерного оружияСможет ли этот безумный ход российского диктатора и его белорусского вассала заставить мир более жестко реагировать? Можно ли считать, что Путин пошел ва-банк, и что его ставки будут биты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зачем Путину ядерное оружие в Беларуси – как должен отреагировать Запад

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Всем соседям Беларуси сейчас следует действовать консолидировано

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Путин намерением разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Республике Беларусь (РБ) пытается убить сразу нескольких зайцев.


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Во-первых, поясняет эксперт, таким образом хозяин Кремля садит Лукашенко на еще более короткий поводок.

"И хоть Лукашенко для внутреннего потребления говорит о том, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси сделает ее сильнее, позволит непосредственно не вступать в ту же войну в Украине, на самом деле, это лишь перекладывает очередную часть ответственности непосредственно на РБ. Просто отвечать придется чуть позже. И за большее. К тому же, размещение ТЯО на территории РБ делает Лукашенко менее нужным Путину", – отмечает Евгений Магда.

Во-вторых, продолжает он, подобным шагом Путин передвигает ядерное оружие на несколько сот км ближе к Западу.

"Создавая тем самым угрозу не столько Украине (как это ни парадоксально звучит, наша страна после всего пережитого не боится применения противником ТЯО на военном уровне, о чём говорили генерала Залужный и Забродский еще осенью 2022-го), сколько Польше, Литве, Латвии, которые, как и мы, являются соседями Беларуси", – акцентирует эксперт.

В-третьих, отмечает он, Путин таким образом отвечает (ассимтерично, по его мнению) на ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест.

"Учитывая вышесказанное, я уверен, что всем соседям Беларуси сейчас следует действовать консолидировано. Тем более, что у нас есть "Люблинский треугольник", в рамках которого Польша, Украина и Литва уже говорили о необходимости совместно обеспечивать безопасность в регионе. Соответственно – нужны заявления и решения именно этих стран касательно путинских "ядерных планов". Также Украина должна отказаться от любых иллюзий о возможности разговоров с Лукашенко. Как уже отказалась от подобных касательно Путина. И еще один момент. Еще осенью 2022 года польский президент Анджей Дуда не исключал размещение американского тактического ядерного оружия на территории Польши – одного из ведущих союзников США в Балто-Черноморском регионе. Такая позиция является понятной и еще более актуальной в свете новых российско-белорусских угроз. А также в свете того, что этой осенью в Польше намечены парламентские выборы – и партия "Право и справедливость", которая находится сейчас у власти, будет бороться за сохранение своих позиций", – резюмирует Евгений Магда.

Сейчас Путин снова действует привычным для себя образом, поднимая ставки

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

"Путин является заложником собственной модели успехов, которую он применял в течение десятилетий. А именно – постоянного поднятия ставок. С расчетом на то, что у оппонентов болевой порог ниже. И каждый раз подобная тактика приносила ему плоды. Сейчас он снова действует таким же образом. Поднимая ставки. Пугая западное общество ядерным оружием. Надеясь, что это может снизить поддержку Украины. И игнорируя то, что подобные действия (ядерная эскалация) идут вразрез с интересами Китая".

При этом, акцентирует эксперт, ситуация за последний год кардинально поменялась. Украина уже не боится. А на Западе на сегодня уже количество тех, кто адекватно воспринимает Россию, стало в разы больше.

"И то, что еще недавно удавалось Путину в плане шантажа, вызывая страх и уступки, сегодня уже вызывает раздражение и еще большее сплочение в ответ на российскую агрессию, – поясняет Олег Саакян. – Новым шагом в ракурсе ядерного шантажа Путин способен пошатнуть те слабые звенья, которые существовали в Западной коалиции. Но, в то же время, еще больше сплотит тех, кто является ядром такой коалиции. Что приведет к еще большей поддержке Украины и повышению на Западе количества тех, кто будет выступать за более решительные шаги для сокрушения российской агрессии и путинского режима".

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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:59

Заходу треба перестати робити ставку на темні сили - вона програшна, що довела історія. Почали зі Сталина, були Куба В'єтнам Афганістан з талібами. Гасло: "Він сукин син, але наш" працює на Зло. Недокраїна, створена тільки для шкоди сусідам, зі злочинними угрупованнями, які не узурпували владу пожиттєво, просто альтернативи і конкуренції не мають - не для товаришування. Хотіли допомогти, взяли б під повний протекторат, щоб допомогти простому населенню позбутись правлінь Хунт.


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