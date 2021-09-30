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В случае конфликта Беларуси с Западом, вмешается российская армия - Лукашенко

Для вхождения армии РФ в Беларусь понадобится месяц

сегодня, 17:14
Автор:

Антон Рудак

В Беларусь может войти армия Российской Федерации, в случае конфликта с какой-либо страной. Эту речь из интервью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко телеканалу CNN, опубликовал Telegram-канал "Белта".

В случае конфликта Беларуси с Западом, вмешается российская армия - Лукашенко

Александр Лукашенко, фото из открытых источников

В Беларуси уверены, если у западных границ страны будет неспокойно, то российская армия вмешается за месяц. 

"В случае конфликта, мы этого не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост — безосновательный. При необходимости, этот форпост будет создан в течении месяца",  — сказал Александр Лукашенко.

Также Александр Лукашенко опроверг слухи, что Беларусь может стать частью России. Говорит, что это сговор коллективного запада. По его словам, такой вопрос никогда не поднимался. Речь идет только о союзе в рамках двух независимых государств. Лукашенко уверен, этот союз буде сильнее, чем если бы две страны находились в одном унитарном государстве. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко с Путиным планируют предпринимать действия против военных баз США на территории Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что у него есть договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно того, чтобы предпринимать "какие-то действия" в ответ на якобы разворачивание на территории Украины американских военных баз США. Лукашенко заявил, что его очень сильно беспокоит ситуация в странах, с которыми граничит Беларусь, ведь власти этих стран сегодня используют одну лишь линию, что направлена на конфронтацию с Беларусью. 


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Источник: https://t.me/belta_telegramm/71611
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Обсуждения

чистильщик

сегодня, 16:35

лукашенка или идиот, или прикидывается. маразм у дяди зашкаливает по полной. кому ты на хер нужен, чтобы на тебя нападать? ты стал, как путин, только выше, лысее и с усами. а в головах одни маки цветут. одним словом - д о л б о ё б ы!

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