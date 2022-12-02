logo

BTC/USD

16958.99

ETH/USD

1275.62

LTC/USD

76.49

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь В США оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В США оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины

Лукашенко и Хренин сделали провокационные комментарии, чтобы поддержать продолжающуюся информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с Беларусью

сегодня, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению по поводу участия в боевых действиях против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины

Вступление Беларуси в войну против Украины крайне маловероятно. Фото: modmilby

Аналитики отмечают, что диктатор обвинил Киев и НАТО в росте количества провокаций у границы, утверждая, что Украина пытается втянуть в войну силы Союза.

"Лукашенко заявил, что белорусским чиновникам удалось умерить потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, а НАТО наращивает силы и активизирует боевую подготовку в соседних странах", — указывают в ISW.

В свою очередь белорусский министр обороны Виктор Хренин говорил о том, что прямой подготовки к войне нет и что Беларусь будет только защищать свою территорию, подчеркивают специалисты.

Кроме этого, в Институте изучения войны привели слова представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, который рассказывал, что признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси нет.

В отчете также объясняют, что Лукашенко и Хренин сделали соответствующие комментарии, чтобы поддержать продолжающуюся информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с Беларусью. В то же время, вспоминая НАТО, они пытаются убедить РФ, что их военные должны оставаться в Беларуси для защиты от вымышленной агрессии Альянса.

"И таким образом Лукашенко и Хренин хотят создать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления Беларуси в войну против Украины. Именно поэтому вступление Беларуси в войну крайне маловероятно", — добавили аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — внезапная смерть главы МИД Республики Беларусь (РБ) 64-летнего Владимира Макея (якобы от сердечного приступа) может быть отравлением – и намеком для Лукашенко от Путина. Так считает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, по мнению которого, так российский диктатор хочет принудить Беларусь вступить в открытую войну против Украины. Не исключено, что российские власти планируют ликвидировать и самого Лукашенко, чтобы установить тотальный контроль над РБ, включая ее армию. Эксперты проанализировали происходящее в Беларуси для издания "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-1?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!