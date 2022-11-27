Внезапная смерть главы МИД Беларуси: о чем она говорит – какой сигнал Путин может посылать Лукашенко

Внезапная смерть главы МИД Республики Беларусь (РБ) 64-летнего Владимира Макея (якобы от сердечного приступа) может быть отравлением – и намеком для Лукашенко от Путина. Так считает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, по мнению которого, так российский диктатор хочет принудить Беларусь вступить в открытую войну против Украины. Не исключено, что российские власти планируют ликвидировать и самого Лукашенко, чтобы установить тотальный контроль над РБ, включая ее армию. Эксперты проанализировали происходящее в Беларуси для издания "Комментарии".

Владимир Макей. Фото: из открытых источников

Путин хочет, чтобы Беларусь открыто ввязалась в войну

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что внезапная кончина Макея имеет чувствительные последствия для режима Лукашенко и его самого. Прежде всего, потому что никто не может четко утверждать, что причины смерти – естественные.

То есть, из уст Лукашенко звучали слова Путина и ближайшего путинского окружения". "Нельзя исключать, что это спецоперация-предупреждение в связи с тем, что Лукашенко не выполняет системных указания Путина. Особенно по вовлечению в войну армии РБ, – говорит генерал. – Заседание ОДКБ, прошедшее на этой неделе в Ереване, показало, что Лукашенко всячески пытается продемонстрировать преданность Путину. Явно по его указке он в очередной раз бредил об угрозе НАТО, пытаясь сплотить ОДКБ для отражения этой "общей угрозы", пытался давить на Украину, утверждая, что лишь мирные переговоры с РФ (на условиях Москвы) – альтернатива полному уничтожению нашей страны

Но Путину, подчеркивает Николай Маломуж, этого мало. Он хочет, чтобы Беларусь открыто ввязалась в войну.

"В свою очередь, Лукашенко всячески дает понять, что и так делает огромную работу. Оттягивает к украинско-белорусской границе значительные силы и средства ВСУ, предоставляет российской армии полигоны, вооружение, боеприпасы, аэродромы. Однако, – акцентирует генерал, – Путин может требовать от него именно вторжения со стороны РБ в Украину объединенной российско-белорусской группировки".

И случившееся с Макеем, продолжает экс-глава Внешней разведки Украины, может быть сигналом Лукашенко. Мол, если он не будет выполнять указания Путина по формированию поводов для вторжения (провокации на границе, с АЭС, после чего можно атаковать Украину под ложным предлогом), то его ожидает не только отстранение от власти, но и – "отстранение" от жизни.

"Даже если случившееся не было подготовленной спецоперцией, это могут преподносить именно так. И использовать для давления на Лукашенко. Он сейчас явно перепуган, взволнован. И у него далее есть лишь два варианта, – считает генерал. – Первый – безоговорочное подчинение Путину, полноценное втягивание РБ в войну с прогнозируемым проигрышем, после чего – мощное антирежимное движение в Беларуси и гражданских, и военных. С дальнейшим смещением режима и вероятным физическим устранением Лукашенко. Второй – продолжать лавировать пытаясь убедить Путина, что не вступление Беларуси напрямую в войну выгодно и Москве, и Минску. Дескать, так мы отвлекаем значительные силы и средства ВСУ, не рискуя получить дестабилизацию внутри РБ, после чего эта республика станет уже не союзником, а скорее противником РФ. С антипутинскими и антилукашенковскими настроениями".

Кроме того, отмечает Николай Маломуж, Лукашенко сейчас усилит контакты с третьими силами (Китаем, Турцией), пытаясь заручится их поддержкой. Сначала неофициальной, а потом, глядишь, на международном уровне, после вероятного проигрыша РФ в этой войне. Чтобы Пекин и Анкара выступили адвокатами Лукашенко, уговорив Запад дать ему некие гарантии, не трогать его до проведения неких новых выборов.

Нельзя исключать, что российские спецслужбы устранением Макея делают Лукашенко последнее предупреждение

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что версия Геращенко имеет право на жизнь.

"Макей был значительной фигурой, начинал карьеру еще помощником Лукашенко. А кто такой первый помощник? Тот, кто обеспечивает доступ к главе государства. А значит это возможность, пуская/не пуская кого-то в кабинет первого лица, формировать соответствующую политику. Макей был явно доверенным лицом Лукашенко. И тут – такая странная смерть, вскоре после встречи членов ОДКБ в Ереване, завершившейся явно не так, как хотелось Путину. Конечно, не хотелось бы конспирологии. Но в пользу версии Геращенко говорит то, что Путин явно хочет дожимать Луку. А последний действует сейчас исключительно в собственных интересах. Ему уже не столь важны интересы Беларуси, а уж тем более интересы Кремля. Он просто цепляется за власть, потому что потеря ее фактически будет равняться потере жизни", – поясняет Виктор Бобыренко.

Потому, отмечает он, нельзя исключать, что российские спецслужбы устранением Макея делают Лукашенко последнее предупреждение. Мол, вступай в войну, а то…

"И есть вероятность, что небольшая и не имеющая боевого опыта 25-тысячная белорусская армия, подпитанная российскими военнослужащими, перейдет нашу границу с целью открытия второго фронта, – предупреждает эксперт. – Путину это нужно еще и потому, чтобы показать, что конфликт является не российско-украинским противостоянием, а уже международным".

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