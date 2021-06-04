В ТКГ рассказали, без чего не выживет режим Лукашенко

Украинские политики во многом критикуют режим самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко. Вместе с этим, по словам участника отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Дениса Казанского, режим Лукашенко не способен существовать без постоянной помощи со стороны Кремля, сообщает "24 канал".



Лукашенко не может без поддержки Путина. Фото: REUTERS

Казанский считает Лукашенко далеким от понятия "самостоятельный политик", и такой расклад полностью устраивает Владимира Путина. Все потому, что официально принимать Беларусь в состав РФ не нужно, но и контролировать все равно получается.

По мнению представителя украинской делегации в ТКГ, иногда Путин "позволяет" Лукашенко продемонстрировать якобы собственную решительность и позицию. При этом большинство решений в экономическом и политическом плане абсолютно зависимы от кремлевских идей. Подобное лишь подтверждает невозможность "лукашенковской" Беларуси существовать отдельно, без России.

Денис Казанский подчеркивает, что во многом диктатура Лукашенко была построена и продолжает держаться сейчас благодаря постоянным финансовым "вливаниям" с России. Все так называемые "белорусские экономические чудеса" происходили лишь благодаря искусственной поддержки "рублем" (вернее, долларом) со стороны Кремля.

Такое поведение, считает член ТКГ, выгодно обоим диктаторам. Для Путина — наличие страны, которая поддерживает решения его правительства, для Лукашенко — дополнительные финансы, получение огромного рынка для сбыта местной продукции, различные преференции (к примеру, дешевая российская нефть) и прочее.

Именно поэтому, по мнению Дениса Казанского, ждать создания так называемого "Союзного государства" между РФ и Беларусью пока не стоит. Такое слияние плохо скажется на обоих режимах, к тому же Лукашенко не захочет терять президентский пост, меняя его на какой-нибудь губернаторский, считает представитель украинской делегации.

Впрочем, отказаться от помощи, которую Россия и Путин лично предоставляют сейчас, Александр Лукашенко уже не сможет. Без этого его диктаторскому режиму не выжить, резюмирует Казанский.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению Леонида Кравчука, способно помочь Лукашенко.

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