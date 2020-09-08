Визит президента Беларуси в Москву: какие могут быть последствия договоренностей Лукашенко и Путина

В столице Российской Федерации Москве активно готовятся к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко. Ожидается, что белорусский лидер, которому президент РФ Владимир Путин оказал поддержку после скандальных "выборов", приедет в ближайшие дни. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, о чем могут договориться руководители двух стран и какие могут быть последствия этих договоренностей.



Поиск союзников

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий уверен: "Прошли те времена, когда Путин мог и хотел о чем-либо договариваться с Лукашенко. Ситуация изменилась принципиально – теперь "Бацьке" в лучшем стиле "крестного отца" сделано то предложение, от которого невозможно отказаться".

По словам Евгения Дикого, потерявший всякую легитимность и окончательно сжегший все мосты на Запад, белорусский диктатор отчаянно цепляется за власть. И в обмен на предоставленный Путиным "ярлык на княжение" готов в буквальном смысле на всё.

"Кремль пошел на признание "победы" Лукашенко на выборах в значительной мере именно потому, что теперь с ним не нужно торговаться, – поясняет эксперт. – Теперь можно в обмен на это признание требовать и получить буквально всё. Тогда как даже с самым пророссийским, но демократически избранным президентом пришлось бы договариваться".

Евгений Дикий считает что Кремлю нужно не больше и не меньше, как полный "аншлюсс" Беларуси. То есть, превращение "Единого Союзного Государства" из фикции на бумаге в реально единую страну. Как следствие – поглощение Беларуси и превращение ее в Западный федеральный округ РФ.

"И теперь "Бацька" уже не сможет вилять и выпрашивать преференции. Аншлюс, скорее всего, состоится в ходе его ближайшего визита в Кремль", – прогнозирует эксперт.

Евгений Дикий уверен, что единственно здоровой реакцией на это со стороны Запада и Украины может и должны быть:

а) санкции, причем не только против руководства и силовиков Беларуси, но и против страны в целом (чтобы она прекратила быть "дыркой в санкционном режиме" для РФ);

б) новые дополнительные санкции против РФ;

в) признание Светланы Тихановской законно избранным президентом Беларуси и, соответственно, замораживание всех отношений с нелегитимным Лукашенко и демонстративное установление отношений с демократически избранной властью Беларуси (пусть та пока и находится в эмиграции).

Роль силовиков

"В мире многие говорят о скором визите Лукашенко в Москву – для встречи с российским президентом. И хотя сегодня достоверно неизвестно, когда состоится визит, в медиа-пространстве он уже оброс множеством разного рода версий, – отмечает эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос. – Основной из них является возможное обращение Лукашенко за помощью к Путину, что якобы предполагает ввод российских войск на территорию Беларуси для подавления широких народных протестов".

Рассматривая этот вариант, Олег Белоколос отмечает: "Ну, допустим, войдут – недаром там российские войска часто проводили учения и местность знакома. И что дальше? Станут гарнизонами по белорусским городам и селам?"

Эксперт напоминает, что, к примеру, Германии понадобилось аж 150 тысяч солдат, не считая полиции, подразделений Люфтваффе, военно-морского флота и предателей-квислинговцев (общим числом еще в 50 тыс.) для контроля над страной с 3 миллионами жителей во время оккупации Норвегии в период Второй мировой войны.

"При этом, как известно, сегодня общая численность российской армии составляет около 900 тысяч, из которых по разным оценкам лишь около 150 тысяч являются реально боеготовыми. А по некоторым открытым источникам – весь личный состав сухопутных войск на 2020 год насчитывает 280 тысяч человек, – оперирует цифрами Олег Белоколос. – Теперь, внимание, вопрос: сколько потребуется российских войск для оккупации и контроля Беларуси с населением в более чем 9 миллионов? И это уже не говоря о сокрушительно-негативных внешнеполитических последствиях и существенных финансовых расходах".

В то же время, подчеркивает эксперт, остается весьма реальной возможность посылки в Беларусь российских силовиков и так называемых "резервистов" под тем или иным соусом, для подавления оппозиции. Но здесь, уверен он, правду не удастся долго скрывать.

"Что касается Украины, то она из-за ее удивительно невнятной политики в отношении Беларуси, находится в более чем непростой ситуации. Наверное, можно согласиться с одним известным российским обозревателем, который недавно отметил, что "Эпоха "многовекторности" в жизни Лукашенко закончилась, и теперь правильнее, пожалуй, говорить уже не о союзном, но о вассальном государстве". И вот уже с этим вассальным белорусским государством Киеву и придется иметь дело в ближайшем будущем", – считает Олег Белоколос.

Ставка на Лукашенко

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко поясняет, что Лукашенко хочет решить свою проблему с протестами. И ему нужна поддержка Путина. Тот ее уже пообещал. Так что, подчеркивает эксперт, не стоит ожидать, что глава Кремля изменит позицию.

"Если говорить о вводе российских военных в Беларусь, стоит напомнить, что с 10 по 15 сентября на территории республики запланированы международные учения "Славянское братство-2020". В них примут участие белорусские, российские и сербские военные. Так что свои войска РФ введет вполне легально, – отмечает Валерий Кравченко. – А потом уже может усилить ими белорусские вооруженные силы и подразделения ОМОН для наведения "порядка" в стране. Возможно, устроят провокации, чтобы был предлог для вмешательства армии. Также уже заявлено о резерве Росгвардии для Беларуси. В общем, определенные приготовления идут".

Взамен Путин захочет додавить позицию Лукашенко по созданию Союзного государства, считает эксперт.

"Впрочем, не всё так просто, – продолжает Валерий Кравченко. – Если РФ выбирает поддержку имеющего фактически нулевой рейтинг Лукашенко, то доверие к Путину и РФ в Беларуси падает. И это лишь подталкивает белорусов искать свой вектор развития – не столько на восток, сколько на запад. Многие эксперты говорят, что Путин видит в ситуации с Лукашенко себя в будущем. А потому поддерживает. Но, думаю, вряд ли в Кремле не понимают, что эта поддержка может дорого обойтись".

Директор Центра международной безопасности не исключает сценарий (20-30%), что Лукашенко во время визита в РФ предложат добровольно уйти.

"Россияне на этом получат достаточно много бонусов, – отмечает эксперт. – Лукашенко уйдет на почетную пенсию, поселится где-то рядом с Януковичем в Подмосковье. А в Беларуси проведут новые выборы, где будут конкурировать между собой пророссийские кандидаты. И один из них уже потом будет строить Союзное государство с РФ".

Но пока, подчеркивает Валерий Кравченко, всё выглядит так, что Кремль решил сделать ставку на Лукашенко.

Эксперт отмечает: "Для РФ сейчас критический момент. Им важно быстро закончить тему с Беларусью. Впереди – учения "Кавказ 2020", новые планы эскалации на Черном море. Пока США заняты выборами, у РФ есть окно возможность для проекции своей силы. И она активно использует это окно".

Ранее "Комментарии" писали, что неизвестные хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси. Сразу после этого в графе о поиске опасных преступников появилось два новых профиля. В розыск "объявили" президента Александра Лукашенко, а также главу МВД Юрия Караева.

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