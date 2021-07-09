Внутренняя зачистка Беларуси: к чему готовится Лукашенко

В соседней Беларуси готовятся к проведению "зачистки" государства от "радикально настроенных лиц". По крайней мере, именно о такой операции сообщили к местном КГБ. "Комментарии" решили узнать у экспертов, о чем свидетельствуют подобные шаги режима Лукашенко.



Режим Лукашенко анонсировал "зачистку радикалов". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Отметим, что почве "анонсированной" КГБ операции в Беларуси закрываются относительно независимые медиа, на границе с Украиной будет ужесточен режим, а из самой страны значительно увеличился поток мигрантов. Специалисты оценили, какие существуют варианты развития событий по белорусскому кейсу в ближайшее время.

"Белорусская власть хочет дезорганизовать СМИ, чтобы те в течение нескольких месяцев существенно потеряли аудиторию"

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич считает, что ужесточения на границе с Украиной носят скорее показушный характер, чем серьезный. А вот атака режима Лукашенко на медиа — вполне реальна.

"На первый взгляд, кажется абсурдной атака на медиа (в том числе газету — сейчас портал — "Наша Нива"), которые остались уже только в Сети. Но на самом деле происходящее, по логике белорусской центральной власти, имеет смысл. На фоне проблем у конкурентов и закрытия портала Tut.by, "Наша Нива" как общенациональный портал, скорее всего, получила часть читателей Tut.by, которые естественным образом перетекли к ней. То есть, задачей властей, как бы цинично не звучало, было зачистить временно и этот ресурс", — поясняет эксперт.

По его словам, на сегодня крупнейшие белорусские порталы перешли в Telegram. И хоть команда Tut.by презентовала новый сайт — Zerkalo.io, которое будет доступно в Беларуси через VPN, обратный дрейф читателей с Telegram на портал будет, мягко говоря, не полный.

"Telegram в Беларуси сжался в массе своей до людей, которые негативно относятся к власти, — продолжает Игорь Тышкевич. — А Лукашенко важно склонить на свою стороне не определившихся. Отсюда — зачистка общенационального медийного поля".

Эксперт подчеркивает, что Брестская область, медиа которой сейчас попали под удар, с точки зрения независимой прессы — интересный регион.

"Здесь действуют Intex-Press, "Брестская газета", "Первый регион". Тот же Intex-Press с 2001 до 2003 год из газеты с программой местной студии ТВ развилась до холдинга, который включал в себя шесть изданий в трех райцетрах. Влияние на местную повестку, на население у независимой прессы Брестской области было и есть. А потому пошла скоординированная атака по зачистке информационного поля. Полостью закрыть местные газеты у центральной власти пока не получается, но напугать и продемонстрировать силу она считает необходимым", — поясняет Игорь Тышкевич.

Эксперт акцентирует, что белорусская власть не намерена полностью зачищать информационное поле. Но стремится на переходный период, 2-3 недели, дезорганизовать СМИ, чтобы те в течение нескольких месяцев существенно потеряли аудиторию.

"Дело в том, что в августе Лукашенко планирует презентацию своей версии Конституции. Следом — объявить референдум, с помощью которого хочет обновить свою "легитимность". При этом он ничего не теряет, — подчеркивает специалист. — Если люди проголосуют за новую версию Конституции, Лукашенко будет позиционироваться как диктатор, который предложил демократию. Пытаться так себя "продавать". А если белорусы проголосуют против, он будет говорить — видите, народ поддерживает президента, не хочет изменений".

Белорусское общество, по словам Игоря Тышкевича, разбилось сейчас на три группы: сторонники существующего режима, его противники, а также очень большое "болото" неопределившихся.

"И Лукашенко борется за "болото". Ему важно, чтобы люди, которые не являются его сторонниками, приняли участие в постановке, цель которой, показать отсутствие какой-либо альтернативы Лукашенко. Под это — и нынешняя атака на медиа", — резюмирует эксперт.

"Идет выдавливание за границу всех, кто не согласен с диктатурой"

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", уверен, что в Беларуси неспроста раскручивается спираль насилия.

"Режим Лукашенко в преддверии новой волны коронавируса будет создавать атмосферу всеобщего страха с помощью новых репрессий. Ведь в 2020 году эпидемия стала одним из факторов роста протестных настроений. Теперь же Лукашенко хочет показать белорусам, что он страшнее любого штамма, и что от его КГБ никто не спрячется", — поясняет эксперт.

По сути, идет выдавливание за границу всех, кто не согласен с диктатурой, резюмирует аналитик.

"Людям позволили выбирать: предстать перед обвинениями в Беларуси или покинуть ее"

По мнению политолога-международника Виктории Закревской, в Беларуси в полной мере происходит реакция на неудавшуюся революцию.

"Процесс обезглавлен, ключевые каналы коммуникации и технологи — отстранены от управления протестной массой, произошли серьезные чистки в либерально настроенной среде, включая СМИ и негосударственные организации. По сути, людям в этой среде дали возможность выбирать: предстать перед обвинениями в Беларуси или покинуть ее", — отмечает эксперт.

Закревская подчеркивает, что Лукашенко полностью восстановил контроль над страной, расплатившись отношениями с Западом, к которому присоединилась и Украина.

"Выбор властью в Беларуси был сделан в пользу стабилизации ситуации и гораздо большей консервацию режима в рамках пророссийской среды, нежели было ранее. Избежать революционного изменения власти и Конституции им удалось, но какой ценой? — вопрошает политолог-международник. — На август готовится основная фаза работы над поправками в Конституцию и систему власти. Этот процесс, по задумке власти, должен пройти в максимально стерильных условиях".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, существует ли риск, что в условиях эскалации военного конфликта Беларусь объединится с Россией против Украины. Подробности — в нашем материале.

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