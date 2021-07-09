Внутренняя зачистка Беларуси: к чему готовится Лукашенко

В соседней Беларуси
готовятся к проведению "зачистки" государства от "радикально настроенных лиц".
По крайней мере, именно о такой операции сообщили
к местном КГБ. "Комментарии" решили узнать у экспертов, о чем свидетельствуют
подобные шаги режима Лукашенко.
Режим Лукашенко анонсировал "зачистку радикалов". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Отметим, что почве "анонсированной"
КГБ операции в Беларуси закрываются относительно независимые медиа, на границе с Украиной
будет ужесточен режим, а из самой страны значительно увеличился поток мигрантов. Специалисты
оценили, какие существуют варианты развития событий по белорусскому кейсу в ближайшее
время.
"Белорусская власть
хочет дезорганизовать СМИ, чтобы те в течение нескольких месяцев существенно
потеряли аудиторию"
Эксперт программы
"Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский
институт будущего" Игорь Тышкевич считает, что ужесточения на границе с
Украиной носят скорее показушный характер, чем серьезный. А вот атака режима
Лукашенко на медиа — вполне реальна.
"На первый взгляд,
кажется абсурдной атака на медиа (в том числе газету — сейчас портал — "Наша
Нива"), которые остались уже только в Сети. Но на самом деле происходящее, по
логике белорусской центральной власти, имеет смысл. На фоне проблем у
конкурентов и закрытия портала Tut.by, "Наша Нива" как общенациональный портал,
скорее всего, получила часть читателей Tut.by, которые естественным образом
перетекли к ней. То есть, задачей властей, как бы цинично не звучало, было
зачистить временно и этот ресурс", — поясняет эксперт.
По его словам, на
сегодня крупнейшие белорусские порталы перешли в Telegram. И хоть команда
Tut.by презентовала новый сайт — Zerkalo.io, которое будет доступно в Беларуси
через VPN, обратный дрейф читателей с Telegram на портал будет, мягко говоря,
не полный.
"Telegram в Беларуси
сжался в массе своей до людей, которые негативно относятся к власти, —
продолжает Игорь Тышкевич. — А Лукашенко важно склонить на свою стороне не
определившихся. Отсюда — зачистка общенационального медийного поля".
Эксперт подчеркивает,
что Брестская область, медиа которой сейчас попали под удар, с точки зрения
независимой прессы — интересный регион.
"Здесь действуют
Intex-Press, "Брестская газета", "Первый регион". Тот же Intex-Press с 2001 до
2003 год из газеты с программой местной студии ТВ развилась до холдинга, который
включал в себя шесть изданий в трех райцетрах. Влияние на местную повестку, на
население у независимой прессы Брестской области было и есть. А потому пошла
скоординированная атака по зачистке информационного поля. Полостью закрыть
местные газеты у центральной власти пока не получается, но напугать и
продемонстрировать силу она считает необходимым", — поясняет Игорь Тышкевич.
Эксперт акцентирует,
что белорусская власть не намерена полностью зачищать информационное поле. Но
стремится на переходный период, 2-3 недели, дезорганизовать СМИ, чтобы те в
течение нескольких месяцев существенно потеряли аудиторию.
"Дело в том, что в августе
Лукашенко планирует презентацию своей версии Конституции. Следом — объявить
референдум, с помощью которого хочет обновить свою "легитимность". При этом он
ничего не теряет, — подчеркивает специалист. — Если люди проголосуют за новую
версию Конституции, Лукашенко будет позиционироваться как диктатор, который
предложил демократию. Пытаться так себя "продавать". А если белорусы
проголосуют против, он будет говорить — видите, народ поддерживает президента, не
хочет изменений".
Белорусское общество,
по словам Игоря Тышкевича, разбилось сейчас на три группы: сторонники существующего
режима, его противники, а также очень большое "болото" неопределившихся.
"И Лукашенко борется
за "болото". Ему важно, чтобы люди, которые не являются его сторонниками,
приняли участие в постановке, цель которой, показать отсутствие какой-либо альтернативы Лукашенко. Под это — и нынешняя атака на медиа", — резюмирует
эксперт.
"Идет выдавливание за
границу всех, кто не согласен с диктатурой"
Петр Бурковский,
аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", уверен,
что в Беларуси неспроста раскручивается спираль насилия.
"Режим Лукашенко в
преддверии новой волны коронавируса будет создавать атмосферу всеобщего страха
с помощью новых репрессий. Ведь в 2020 году эпидемия стала одним из факторов
роста протестных настроений. Теперь же Лукашенко хочет показать белорусам, что
он страшнее любого штамма, и что от его КГБ никто не спрячется", — поясняет эксперт.
По сути, идет
выдавливание за границу всех, кто не согласен с диктатурой, резюмирует
аналитик.
"Людям позволили выбирать:
предстать перед обвинениями в Беларуси или покинуть ее"
По мнению
политолога-международника Виктории Закревской, в Беларуси в полной мере
происходит реакция на неудавшуюся революцию.
"Процесс обезглавлен,
ключевые каналы коммуникации и технологи — отстранены от управления протестной
массой, произошли серьезные чистки в либерально настроенной среде, включая СМИ
и негосударственные организации. По сути, людям в этой среде дали возможность
выбирать: предстать перед обвинениями в Беларуси или покинуть ее", — отмечает эксперт.
Закревская
подчеркивает, что Лукашенко полностью восстановил контроль над страной,
расплатившись отношениями с Западом, к которому присоединилась и Украина.
"Выбор властью в
Беларуси был сделан в пользу стабилизации ситуации и гораздо большей
консервацию режима в рамках пророссийской среды, нежели было ранее. Избежать
революционного изменения власти и Конституции им удалось, но какой ценой? — вопрошает
политолог-международник. — На август готовится основная фаза работы над
поправками в Конституцию и систему власти. Этот процесс, по задумке власти,
должен пройти в максимально стерильных условиях".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, существует ли риск, что в условиях эскалации военного конфликта Беларусь объединится с Россией против Украины. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы
можете узнать, какие риски и последствия, по мнению экспертов, для обеих стран несет закрытие белорусско-украинской границы.
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иван
сегодня, 13:00
На Украину бы такого бацьку. Разогнать радикалов и бандосов посадить давно надо, да и войнушку закончить не мешало бы.