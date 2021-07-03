Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Аргументировал тем, что якобы огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь.

Закрытие границ Беларуси с Украиной: риски и последствия - фото из открытых источников

Что значит этот шаг? Как могут события развиваться дальше? Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировал политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.

"Очередное, громкое заявление Лукашенко в виде приказа закрыть границу с Украиной, по факту на утро субботы, пока лишь — публичный недружественный, демонстративный акт, рассчитанный на СМИ. Украинский МИД сообщил, что никаких официальных уведомлений от Беларуси по этому поводу не получал, — подчеркивает Александр Курбан. — Следует отметить, что обвинение по поводу контрабанды оружия из Украины в Беларусь, озвучиваются Лукашенко не в первый раз. Начиная с 2014 года, он периодически выдает страшилки на эту тему для населения своей страны и российской аудитории. Иногда для острастки в его речах появляются и мифические экстремисты, которые едут из Украины в Беларусь".

В этот раз, отмечает эксперт, белорусский диктатор в очередной раз обвинил целый ряд европейских стран в том, что они якобы вмешиваются во внутренние дела республики Беларусь. Упомянул Литву, Польшу, США, Украину и Германию.

"Пока на такое обвинение, официально отреагировала только Украина. Собственно это логично, потому что, ранее речь о перекрытии границы войсками не шла. По сути, Лукашенко идёт на искусственное обострение конфликта с Украиной. И делает это явно по команде из Кремля", — считает Александр Курбан.

Он не исключает, что под прикрытием приказа Лукашенко о закрытии белорусскими военными границы с Украиной, может осуществляться, в том числе, переброска российских войск к нашим границам. А это уже серьезно.

"Это уже не просто недружественный акт, а шаг к военному конфликту, — акцентирует эксперт. – Для Украины получить проблемную пограничную линию в 1084 км, которую нужно закрыть своими войсками, сейчас весьма дорогое удовольствие. Кроме того, вполне можно ожидать отдельных провокаций, рассчитанных на медийный резонанс. Все это прекрасно понимают и в Москве, и в Минске, и в Киеве. Не могут этого не понимать в ЕС и США".

По мнению Александра Курбана, если за угрозами со стороны Лукашенко последуют конкретные действия и граница с Украиной таки будет перекрыта, следует готовиться к тому, что в гибридной войне с РФ у нас появится новая линия реального противостояния.

"Подобные ситуации вполне возможны и на границе Беларуси с Литвой и Польшей, — прогнозирует эксперт. — Для Кремля сегодня развязать руками Лукашенко небольшой приграничный конфликт с Украиной, Польшей или Литвой — вполне реальная и удобная перспектива. Профит для РФ очевиден – дестабилизация ситуации на границах и расширение приграничного пояса нестабильности, а также предложение своего посредничества в разрешении конфликта — и соответствующие требования о преференциях. По всей видимости, недавняя встреча Байдена и Путина к разрядке напряженности между Западом и РФ пока так и не привела. Наоборот, мы видим возникновение новых очагов напряженности. Возможно, таким образом Путин повышает ставки и пытается повысить свой статус на будущих переговорах".

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