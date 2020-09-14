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Главная Новости Мир Беларусь Военнослужащие Беларуси примут участие в совместных с Россией учениях недалеко от границы Украины
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Военнослужащие Беларуси примут участие в совместных с Россией учениях недалеко от границы Украины

По словам военного ведомства Беларуси, к учениям планируется привлечь почти 13 тыс военных, до 250 танков, почти полтысячи БМП и бронетранспортёров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня

сегодня, 19:42
Автор:

Дмитрий Симоненко

Представители Вооруженных сил Беларуси примут участие в совместных с Россией учениях, которые пройдут недалеко от границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны сегодня 14 сентября.

Военнослужащие Беларуси примут участие в совместных с Россией учениях недалеко от границы Украины

Источник: cacds.org.ua

"21 – 26 сентября белорусские военнослужащие примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое проводится на военных полигонах Российской Федерации" - говорится в сообщении.

Известно, что в масштабном военном мероприятии примет участие батальонная тактическая группа механизированной бригады.

Также сообщается, что к учениям планируется привлечь почти 13 тыс военных, до 250 танков, почти полтысячи БМП и бронетранспортёров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Подчеркивается, что учения пройдут в два этапа. В первом этапе проведется планирование боевых действий подразделений в изменениях условной военно-политической обстановки. Тогда же представители войск стран-участниц отработают вопросы взаимодействия между воинскими контингентами в случае отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых действий и обороны.

Во время проведения второго этапа учений будут отработаны вопросы непосредственного управления войсками.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что боевиков НЗФ с оккупированных территорий Украины отправляют в Беларусь.


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