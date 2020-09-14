Военнослужащие Беларуси примут участие в совместных с Россией учениях недалеко от границы Украины

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Дмитрий Симоненко
Представители
Вооруженных сил Беларуси примут участие в совместных с Россией учениях, которые
пройдут недалеко от границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
обороны страны сегодня 14 сентября.
Источник: cacds.org.ua
"21 – 26
сентября белорусские военнослужащие примут участие в стратегическом командно-штабном
учении "Кавказ-2020", которое проводится на военных полигонах Российской
Федерации" - говорится в сообщении.
Известно,
что в масштабном военном мероприятии примет участие батальонная тактическая
группа механизированной бригады.
Также
сообщается, что к учениям планируется привлечь почти 13 тыс военных, до 250
танков, почти полтысячи БМП и бронетранспортёров, до 200 артиллерийских систем
и реактивных систем залпового огня.
Подчеркивается,
что учения пройдут в два этапа. В первом этапе проведется планирование боевых
действий подразделений в изменениях условной военно-политической обстановки.
Тогда же представители войск стран-участниц отработают вопросы взаимодействия
между воинскими контингентами в случае отражения ударов средств воздушного
нападения, ведения разведывательно-поисковых действий и обороны.
Во время проведения второго этапа учений будут отработаны вопросы непосредственного управления войсками.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что боевиков НЗФ с оккупированных территорий Украины отправляют в Беларусь.
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