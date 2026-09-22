Вот так поворот: Лукашенко неожиданно отбросил щедрое предложение Трампа

Беларусь не располагает свободными объемами калийных удобрений для масштабных поставок западным странам – вся произведенная в этом году продукция, по словам Александра Лукашенко, уже законтрактована. Об этом белорусский руководитель заявил во время доклада главы Государственного таможенного комитета Владимира Орловского в Минске.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко отметил, что экономическое давление со стороны стран ЕС и Запада, по его словам, сохраняется. Поэтому Минск продолжает менять направления поставок и переориентировать товарные потоки прежде всего на восточные рынки.

Отдельно белорусский лидер упомянул переговоры с США, заявив, что они стали одним из свидетельств изменения экспортной географии. При этом Лукашенко дал понять, что ожидать от Беларуси крупных дополнительных объемов калия Вашингтону не стоит: произведенные в текущем году удобрения уже распределены между покупателями по заключенным контрактам.

"Ах, калий!", — так Лукашенко охарактеризовал реакцию на возможные договоренности с американской стороной.

Белорусский руководитель также рассказал о взаимодействии с Россией после введения системы подтверждения ожидания товаров, которую он назвал СПОТ. По его словам, белорусским перевозчикам пока удается работать в условиях новых российских требований без серьезных проблем.

На этом фоне особое внимание привлекают сообщения о готовящемся соглашении между Минском и Вашингтоном. Ранее в США заявляли о подготовке масштабной сделки по закупке белорусских калийных удобрений. Предполагается, что такая продукция может оказаться дешевле канадского калия.

Таким образом, Минск одновременно заявляет о переориентации торговли на восток и сохраняет канал для расширения сотрудничества с США в сфере калийных удобрений. Однако, согласно словам Лукашенко, возможности для резкого увеличения поставок ограничены уже заключенными контрактами.

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