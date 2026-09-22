Ось так поворот: Лукашенко несподівано відкинув щедру пропозицію Трампа

Білорусь не має в своєму розпорядженні вільних обсягів калійних добрив для масштабних поставок західним країнам – вся вироблена цього року продукція, за словами Олександра Лукашенка, вже законтрактована. Про це білоруський керівник заявив під час доповіді голови Державного митного комітету Володимира Орловського у Мінську.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Лукашенко зазначив, що економічний тиск із боку країн ЄС та Заходу, за його словами, зберігається. Тому Мінськ продовжує змінювати напрями постачання та переорієнтувати товарні потоки насамперед на східні ринки.

Окремо білоруський лідер згадав переговори зі США, заявивши, що вони стали одним із свідчень зміни експортної географії. При цьому Лукашенко дав зрозуміти, що очікувати від Білорусі великих додаткових обсягів калію Вашингтону не варто: вироблені поточного року добрива вже розподілені між покупцями за укладеними контрактами.

"Ах, калію!", — так Лукашенко охарактеризував реакцію на можливі домовленості з американською стороною.

Білоруський керівник також розповів про взаємодію з Росією після запровадження системи підтвердження очікування товарів, яку він назвав СПОП. За його словами, білоруським перевізникам поки що вдається працювати в умовах нових російських вимог без серйозних проблем.

На цьому фоні особливу увагу привертають повідомлення про підготовку угоди між Мінськом і Вашингтоном. Раніше в США заявляли про підготовку масштабної угоди щодо закупівлі білоруських калійних добрив. Передбачається, що така продукція може виявитися дешевшою за канадський калій.

Таким чином, Мінськ одночасно заявляє про переорієнтацію торгівлі на схід та зберігає канал для розширення співпраці зі США у сфері калійних добрив. Однак, за словами Лукашенка, можливості для різкого збільшення постачання обмежені вже укладеними контрактами.

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