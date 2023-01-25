Война в Украине: о чем говорят заявления Лукашенко и Зеленского – чего ждать от Беларуси

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко уверяет, что Украина предлагает подписать "пакт о ненападении", но при этом якобы "продолжает готовить боевиков и экстремистов". Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что наша страна не собиралась и не собирается нападать на Беларусь, а также – что для нас важно, что та "не потеряла свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту совершенно позорную войну". О чем говорят эти заявления Лукашенко и Зеленского, а также общая ситуация в Беларуси? Как, скорее всего, будут в обозримом будущем развиваться события в РБ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Нам важно понимать, что при ожидающемся обострении боевых действий ближе к весне, не откроется северный фронт

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отмечает, что особой военной динамики в Беларуси в последнее время не наблюдается.

"Из нового – руководство РФ и РБ анонсировали, что сформировали совместную группировку войск. Причем как сухопутную (от 15 до 20 тысяч), так и авиационную. При этом даже эта совместная сухопутная группировка не способна эффективно преодолеть оборонные рубежи, которые мы сформировали на северном направлении, – подчеркивает генерал. – В воздушной компоненте, как известно, на территории РБ проводятся учения, задействуются различные средства. К тем силам, которые там находились ранее, добавились вертолеты армейской авиации. Это не существенно, хоть они и отрабатывают возможное нанесение ударов по территории Украины".

В целом череда учений на территории Беларуси, по мнению эксперта, главной задачей имеет отвлечение наших сил и средств на том направлении, хоть они куда нужнее непосредственно на фронте, сейчас – особенно в Донецкой области.

"Это если говорить о военной ситуации, – уточняет Игорь Романенко. – Если рассматривать ситуацию политическую – в последнее время появились данные, что Лукашенко пытается (официально и неофициально) наладить отношения с Украиной. Подает сигналы, что вооруженные силы РБ не намерены вступать в войну. По его мнению, это позволит после завершения боевых действий в каком-то виде остаться на плаву. Потому, несмотря на давление со стороны РФ, Беларусь открыто в войну не вступила. Чтобы сдерживать это давление, Лукашенко откупается от Кремля предоставлением белорусской территории для российской армии, боеприпасов и военной техники – для использования оккупантами в войне против Украины, полигонами, базами (в том числе ремонтными), аэродромами".

По словам генерала, нам важно понимать, что при ожидающемся обострении боевых действий ближе к весне, не откроется северный фронт. Поэтому, поясняет он, наши военно-дипломатические подходы могут быть направлены на то, чтобы РБ была нейтрализована как противник, чтобы ее вооруженные силы не были задействованы в боевых действиях. Хотя Путин будет делать всё, чтобы втянуть их в войну. Но пока Лукашенко удается лавировать.

"В ситуации с вынужденным удержанием нами серьезных сил и средств в районе украино-белорусской границы я усматриваю исторические, военные аналогии с тем, как складывалась ситуация в битве под Москвой в 1941 году. Тогда немцы подошли очень близко, ситуация была критическая, – напоминает Игорь Романенко. – И пришлось определяться: продолжать держать советские войска на Востоке, опасаясь японского вторжения, или перебросить их под Москву. Была проведена серьезная разведка, удалось получить подтверждение, что Япония в ближайшее время не нападет. В итоге свежие сибирские дивизии были переброшены под Москву – и с их помощью удалось остановить немецкое наступление. Возможно, получив (пусть даже негласно) соответствующие заверения от официального Минска, мы сможем, оставив меньшую часть нынешней группировки на севере (где территория заминирована, есть мощные инженерные сооружения), основную массу перебросить в район собственно боевых действий. В связи с такими военно-политическими перспективами и проводится серьезная дипломатическая работа, по разным каналам, в этом направлении".

Если белорусская армия прямо вступит в войну – это обернется катастрофой для режима Лукашенко

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько считает, что действия Лукашенко вполне можно квалифицировать как участие в войне.

"Минск передал россиянам в пользование свою территорию, военную инфраструктуру, оружие и т.д. Конечно, остается узкое поле для каких-то политических маневров, ведь также есть ресурсы, которые белорусский диктатор еще может задействовать для помощи россиянам. Приходится рассчитывать на его инстинкты политического животного и понимание того, что он может зарыть себя еще глубже. В частности, в полной мере задействовав свои вооруженные силы, какие бы они ни были, в войне против Украины", – отмечает эксперт.

По мнению Александра Солонько, если такое произойдет, это обернется катастрофой для режима Лукашенко. Но и для Украины это будет серьезной проблемой, которая отвлечет наши силы обороны и ресурсы.

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