Вслед за Россией: в Беларуси анонсировали выпуск своей вакцины от COVID

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил не отставать от соседней России и тоже анонсировал появление вакцины от COVID-19 белорусского производства в 2023 году. Лукашенко поспешил обрадовать белорусов, что к 2023 году этот препарат будет адаптирован к новым штаммам коронавируса, а значит с очень большим уровнем эффективности. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "БЕЛТА".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко отметил, что вакцину специально выпустят только через 2 года, потому что тогда ожидается, что будет распространяться новый штамм.

Лукашенко заявил, что очевидный есть факт – вакцина помогает эффективно побороть коронавирус. Сейчас же перед белорусами стоит задача пройти осеннее-зимний период. Вакцина в этом очень хорошее подспорье. Поэтому было принято мудрое решение к 2023 году – выпустить вакцину белорусского производства.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь уже успешно справилась с несколькими штаммами коронавируса. Поэтому к 2023 году, когда появится новый штамм, будет запущено в производство отечественную вакцину.

Отметим, впервые Лукашенко заявил о белорусской вакцине еще в мае этого года, но тогда белорусские власти объяснили, что речь шла о так называемой вакцине-кандидате.

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