Встреча Лукашенко и Путина в Москве: какое «шоу» нас ждет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Учитывая раскрытие недавнего "заговора" против Лукашенко, анонсированное им некое громкое заявление, а также стремление России усилить свое присутствие в Беларуси, "Комментарии" узнали у экспертов, какие могут быть приняты решения.

Лукашенко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Путин помогает своему напарнику "на галерах" повысить уровень легитимности Лукашенко в Беларуси"

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что никаких серьёзных прорывов в вопросах политической и экономической интеграции на этой встрече Путина с Лукашенко ожидать не стоит.

"Будут звучать заявления о происках Запада в контексте "разоблачения заговора" белорусской оппозиции и попытки якобы убить Лукашенко — как методе свержения неугодных режимов. Неслучайно Путин во время выступления перед Федеральным собранием проводил параллели между Лукашенко и Януковичем. "Заговор" оппозиции, поддерживаемый Западом, с возможным участием "украинских националистов" раскрыт. Одержана очередная "победа". Так Путин помогает своему напарнику "на галерах" повысить уровень легитимности Лукашенко в Беларуси и оправдать жёсткие меры подавлению протестов, которые все еще продолжаются", — поясняет Максим Яли.

Он подчеркивает, что переговоры по политической и экономической интеграции продолжаются — и Кремль сейчас, безусловно, получил дополнительный козырь.

"Но Лукашенко продолжает тянуть время — и пока ему это удаётся, — считает эксперт. — Его цель — удержаться у власти и попытаться максимально оттянуть принятие поправок в Конституцию, которые ограничат его власть. На этом уже давно настаивает Кремль".

"Может расшириться российское военное присутствие на белорусской территории"

Политический эксперт Сергей Таран подчеркивает, что Беларусь из ближайших соседей (да и не только из них) осталась фактически последним союзником России. И для Путина это — хоть какое-то доказательство, что внешняя политика РФ не совсем провальная. Потому из визита Лукашенко, из его контактов с Путиным будут делать шоу, уверен политэксперт. Шоу с целью доказать правильность внешней политики России.

"Путину важно поддержать энтузиазм россиян накануне намеченных на осень выборов в Госдуму. Никаких достижений внутренних нет – ни реформ, направленных на повышение благосостояния граждан, ни укрепления экономики, ни технологических прорывов. Потому Путин в традиционной для себе манере пытается "продавать" народу некие достижения на внешнем фронте. Крым уже аннексирован. Теперь дело за Беларусью – в том или ином виде", — считает Сергей Таран.

По его мнению, именно как политтехнология, как кандидат на поглощения Беларусь интересна российской власти.

"Подпишут какие-то новые договоренности в рамках т.н. "союзного государства", образуют некие совместные институции. Будут показывать всячески россиянам, что Путин сумел расширить территорию России, — отмечает политэксперт. — Кстати, неслучайно он вопросу Беларуси уделил определенную часть своего вчерашнего выступления перед Федеральным собранием. Не исключаю, что может расшириться российское военное присутствие на белорусской территории. Всё это, безусловно, создает фактор напряженности на северной границе Украины".

Напомним, эксперты рассказали, чем обернется скандальный визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко.

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