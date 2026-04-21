Второй фронт с севера: что на самом деле происходит на границе с Беларусью

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки, в приграничной Беларуси происходит развитие дорог к украинской территории и налаживание артиллерийских позиций. В сети сразу активизировались разговоры о возможном повторном наступлении на Украину с территории страны-сателлита РФ. Возможен ли такой сценарий, учитывая, что враг использует тактику тысячи порезов, растягивая фронт? На каком участке фронта наибольшая угроза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Угроза со стороны Беларуси

Лукашенко не настроен на войну

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что по строительству дорог на приграничные Беларуси, то этот процесс на противоположной стороне, неважно ли это Россия или Беларусь, вообще пока действий. Это их территория, они могут делать все, что угодно.

"Даже обустройство каких-то там артиллерийских позиций еще ни о чем конкретном не говорит. А вот, когда будут собираться люди, то есть живая сила, если, по-моему, их количество будет расти и станет больше, чем 5 тысяч и дальше, то тогда можно уже постепенно говорить, что там что-то действительно готовится, действительно очень серьезное. До этого этапа я бы не разгонял панику, потому что и так у нас народ напуган, все готовятся к какому-то вторжению", – отметил эксперт.

Он продолжает, с другой стороны, Александр Лукашенко не настроен на войну, потому что его армия маленькая, она неопытная и действительно осталась в Советском Союзе. Она этакая и закомплексована, и укомплектована в соответствии с требованиями Советского Союза, но не в соответствии с требованиями современной войны.

"И он (Лукашенко – ред.) отношения с Трампом развивает. Только США начали снимать санкции с Белавиа, Белорусская. То есть ему сейчас, мне кажется, не с руки. другой стороны, действительно, что Путин может давить на Лукашенко, мол, давай, наступай. В таком случае война не будет долгой, потому что там есть фортификационные сооружения Украины, и Беларусь действительно рискует сразу проиграть, получить огромные потери. А Лукашенко потеряет свой режим и свою власть. Потому спокойно, панику не разгоняем, наблюдаем. Я думаю, что главная цель всех этих публикаций – расфокусировать Вооруженные силы Украины, заставить украинский штаб повсюду смотреть. Это еще одна дополнительная точка напряжения. В общей сложности три тысячи километров – вся линия разграничения. Здесь дополнительную ячейку напряжения, ресурсы надо подбросить, людей подбросить, технику подбросить, где-то нужно ее забирать, а у нас есть и Сумщина, и Харьковщина, и всюду и всюду они нужны. То есть россияне рассчитывают таким образом усадить нас на шпагат и заставить просесть в обороне. Я думаю, логика такая", – подытожил Иван Ступак.

Беларусь готовится к войне с 2022 года

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что нельзя исключать вариант с повторным наступлением на Украину с территории страны-сателлита РФ. Хотя бы потому, уточняет собеседник портала "Комментарии", что является фактом того, что Беларусь готовится к войне. Она готовится с 2022 года, там есть российские инструкторы и, по большому счету, сейчас силовой блок Беларуси контролируется далеко не белорусами, а россиянами.

"Поэтому может быть ограничение военного труда со стороны Беларуси? Будет ли это атака на Украину, или это будут страны Балтии? Мне кажется, это не самый главный вопрос. Потому что уже никто не собирается соблюдать правила войны. Уже все прекрасно поняли, что Америка не будет вмешиваться ни в одну войну. И теперь перед нами стоит только один вопрос, куда ударит Беларусь по приказу России: будут ли это страны Балтии, или это будет Украина?", – отметил эксперт.

Относительно того, как самый горячий участок фронта, Николай Мельник говорит, что это, конечно, Донбасс.

"Конечно, там будет главный удар наступления, потому что для россиян важно захватить Донбасс для того, чтобы объявить, что цель СВО достигнута. Я напомню, что в 2022 году цель СВО была захватить Донецкую и Луганскую области и частичный юг Украины. Поэтому главный удар будет направлен именно туда", – подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — "США не спасут Европу": Медведев бросил жесткий сигнал Западу.