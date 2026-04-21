"США не врятують Європу": Медведєв кинув жорсткий сигнал Заходу

Заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент РФ Дмитро Медведєв зробив резонансну заяву про перспективи безпеки Європи. На його думку, США не втручатимуться у можливий конфлікт між Росія та європейськими країнами.

Медведєв стверджує, що йдеться не лише про поточні розбіжності між Вашингтоном та європейськими союзниками чи зовнішньополітичні пріоритети, включаючи напруженість навколо Близького Сходу. Він вважає, що причина глибша – стратегічна: США нібито не зацікавлені у захисті Європи як такої.

У своїй риториці путінський чиновник різко розкритикував європейські держави, порівнявши їх із "обтяжливим родичем", який залежить від підтримки ззовні.

За його словами, Європа звикла розраховувати на ресурси та безпеку, які забезпечують Сполучені Штати.

На цьому фоні Дмитро Медведєв закликав європейські країни тверезо оцінювати власні можливості, особливо у контексті заяв про готовність протистояти Росії. Він натякнув, що без підтримки США такі сценарії є малореалістичними.

Подібні заяви відображають інформаційну риторику Москви, що посилюється, на тлі напружених відносин із Заходом. Водночас, країни Європи продовжують зміцнювати оборонну співпрацю в рамках НАТО і нарощувати власні військові можливості, незважаючи на подібні сигнали з боку російських представників.

