"Я испугался" - странное интервью Лукашенко о своем первом опыте (ВИДЕО)



















Сетью распространяется запись, на которой белорусский диктатор Александр Лукашенко в разговоре с местными СМИ вспоминает свою первую поездку на тракторе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, как имел первый опыт езды на тракторе МТЗ-50 на головокружительной скорости.

"Ехал по кольцевой со скоростью 280 км/ч и я испугался, что он может взлететь. С такой скоростью самолет взлетает и садится", — сказал белорусский лидер.

Украинские фермеры и владельцы подобной техники утверждают, что трактор МТЗ-50 не способен развивать такую скорость. Аграрная техника, которая выпускалась в период с 1962 по 1985 годы на Минском тракторном заводе, может достигать лишь скорости до 50 км/ч. А белорусский президент утверждает, что достиг скорости, которая в пять раз больше возможной.

Видео с заявлением Лукашенко можно просмотреть ниже:

Лукашенко не в первый раз проявляет любовь к тракторам, на 70-летие президента России белорусский диктатор подарил Путину трактор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о решении президента Беларуси остановить инфляцию. Александр Лукашенко запретил повышать цены в магазинах Такое решение всего за месяц привело к закрытию большого количества продуктовых мест. Подходящие фото попали в сеть.



Также "Комментарии" об изобретении белорусских военных против Javelin, Panzerfaust и NLAW. Разработчики из Беларуси собираются защищать свои танки горящим ведром на палке. "Сверхсовременная" разработка успела получить собственное название – "новая тепловая ловушка, установленная на модернизированном Т-72".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!