"Я испугался" - странное интервью Лукашенко о своем первом опыте (ВИДЕО)

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Сетью распространяется запись, на которой белорусский диктатор Александр Лукашенко в разговоре с местными СМИ вспоминает свою первую поездку на тракторе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, как имел первый опыт езды на тракторе МТЗ-50 на головокружительной скорости.
Украинские фермеры и владельцы подобной техники утверждают, что трактор МТЗ-50 не способен развивать такую скорость. Аграрная техника, которая выпускалась в период с 1962 по 1985 годы на Минском тракторном заводе, может достигать лишь скорости до 50 км/ч. А белорусский президент утверждает, что достиг скорости, которая в пять раз больше возможной.
Видео с заявлением Лукашенко можно просмотреть ниже:
Лукашенко не в первый раз проявляет любовь к тракторам, на 70-летие президента России белорусский диктатор подарил Путину трактор.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о решении президента Беларуси остановить инфляцию. Александр Лукашенко запретил повышать цены в магазинах Такое решение всего за месяц привело к закрытию большого количества продуктовых мест. Подходящие фото попали в сеть.
Также "Комментарии" об изобретении белорусских военных против Javelin, Panzerfaust и NLAW. Разработчики из Беларуси собираются защищать свои танки горящим ведром на палке. "Сверхсовременная" разработка успела получить собственное название – "новая тепловая ловушка, установленная на модернизированном Т-72".
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