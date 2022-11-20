logo

BTC/USD

16557.45

ETH/USD

1170.15

LTC/USD

61.65

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь "Я испугался" - странное интервью Лукашенко о своем первом опыте (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Я испугался" - странное интервью Лукашенко о своем первом опыте (ВИДЕО)

Президент Беларуси рассказал о своем первом опыте на тракторе и соврал о скорости аграрной техники

сегодня, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








Сетью распространяется запись, на которой белорусский диктатор Александр Лукашенко в разговоре с местными СМИ вспоминает свою первую поездку на тракторе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.

"Я испугался" - странное интервью Лукашенко о своем первом опыте (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, как имел первый опыт езды на тракторе МТЗ-50 на головокружительной скорости.

"Ехал по кольцевой со скоростью 280 км/ч и я испугался, что он может взлететь. С такой скоростью самолет взлетает и садится", — сказал белорусский лидер.

Украинские фермеры и владельцы подобной техники утверждают, что трактор МТЗ-50 не способен развивать такую скорость. Аграрная техника, которая выпускалась в период с 1962 по 1985 годы на Минском тракторном заводе, может достигать лишь скорости до 50 км/ч. А белорусский президент утверждает, что достиг скорости, которая в пять раз больше возможной.

Видео с заявлением Лукашенко можно просмотреть ниже:

Лукашенко не в первый раз проявляет любовь к тракторам, на 70-летие президента России белорусский диктатор подарил Путину трактор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о решении президента Беларуси остановить инфляцию. Александр Лукашенко запретил повышать цены в магазинах Такое решение всего за месяц привело к закрытию большого количества продуктовых мест. Подходящие фото попали в сеть.

Также "Комментарии" об изобретении белорусских военных против Javelin, Panzerfaust и NLAW. Разработчики из Беларуси собираются защищать свои танки горящим ведром на палке. "Сверхсовременная" разработка успела получить собственное название – "новая тепловая ловушка, установленная на модернизированном Т-72".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/lukashenko-rozpoviv-bayku-pro-traktor-shho-ne-tak-zayavi-diktatora_n2200053
Теги:
comments

Обсуждения

termo

сегодня, 12:41

Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми, большой выбор моделей. Покyпaй по до военной цeнe ----- https://uclck.me/termoua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!