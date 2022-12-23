За чем Лукашенко снова собирается в Россию

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко, пишут "Комментарии" со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.



Как отмечается, сначала Лукашенко собирается посетить Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина в Звездном городке под Москвой, где проводят отбор кандидатов и от республики, "по приглашению" президента РФ Владимира Путина. Там белорусский диктатор хочет обсудить перспективы сотрудничества с россиянами в космической сфере.

После – поедет в Санкт-Петербург, где 26-27 декабря должна состояться неформальная встреча глав стран-участниц СНГ. "Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах", – говорится в сообщении.

В этом году Лукашенко и Путин встречались 8 раз и была только одна их встреча в Минске. Как писали "Комментарии", президенту России Владимиру Путину пришлось лично приезжать в Беларусь на встречу с самопровозглашенным президентом потому, что Кремль боится, что Лукашенко начнет маневрировать. К тому же Москва хочет больших уступок от Минска.

Согласно официальным данным, стороны обсудили совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами. Также Путин и Лукашенко якобы говорили об экономическом сотрудничестве между своими государствами, а самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) даже высказался о необходимости диалога с Западом.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что сразу три самолета Путина прикрывали его путь в Беларусь. Борт Владимира Путина вошел в воздушное пространство Беларуси, перед этим из Москвы и Санкт-Петербурга взлетели еще два самолета, вероятно, чтобы отвлечь внимание от воздушного судна, на котором находится президент России. Все это еще раз показывает, что в Кремле все больше опасаются за судьбу диктатора, убрать которого все больше желающих. Сообщается, что в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса – RSD111. Скорее всего для конспирации в 14:30 из московского аэропорта "Внуково" был поднят другой Ил-96-300ПУ с номером RA-96020. Номер рейса – RSD1/RSD001. А еще "Комментарии" сообщали, что Лукашенко вероятнее всего отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и принять участие в войне в Украине.

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