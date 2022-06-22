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Зачем Беларусь размещает на границе с Украиной деревянные муляжи танков: в Минбороны дали ответ

Таким способом РБ хочет усилить эффект присутствия

сегодня, 16:42
Автор:

Кравцев Сергей
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В Беларуси фактически на границе с Украиной в Гомельской области стартуют военные учения, который продлятся до 1 июля. Украинских пограничников уже удивил интересный маневр белорусских военных, которые принялись размещать на границе с Украиной деревянные муляжи танков. Цель таких действий – продемонстрировать свое присутствие и провести мероприятия оперативной маскировки. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время брифинга высказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Зачем Беларусь размещает на границе с Украиной деревянные муляжи танков: в Минбороны дали ответ

Военные учения Беларуси. Фото: из открытых источников

В Минобороны отмечают, белорусы пытаются создать массовость присутствия у самой границы. К тому же пытаются замаскировать реальное вооружение, которое также стянули к украино-белорусской границе.

Александр Мотузяник также проинформировал, что подразделения ВС РБ в составе до семи батальонов продолжают выполнять задачи с так называемого "усиления" украинско-белоруской границы. Так, основная часть войск сосредоточена в Брестской и Гомельской областях.

По информации Минобороны, белорусские военные зря времени не теряют. Они пытаются постоянно проводить разведку, обустраивать позиции и патрулировать всю границу. Сейчас к белорусским пограничникам по выполнению поставленных задач присоединились солдаты-срочники.

Отметим, ранее в МВД сообщали, что в общей сложности вблизи украинской границы находится примерно 4 тысячи белорусских военных. В МВД считают, что этого количества недостаточно для вторжения на территорию Украины.

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