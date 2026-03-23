Зеленский раскрыл планы РФ: какая угроза будет поступать из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой ГУР Олегом Иващенко, по итогам которой сообщил о критических данных по военной активности агрессора. Главными темами доклада стали международное сотрудничество РФ с режимом Ирана, манипуляция на поле боя и расширение инфраструктуры для беспилотников.

В частности, Украина получила доказательства, что Кремль делится разведывательной информацией с Тегераном. По словам Президента, "россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму", используя для этого собственные мощности РЭБ и РЭР, а также данные от своих партнеров на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание уделили дезинформации, распространяемой врагом. ГУР констатирует, что российские командиры систематически завышают результаты своих подразделений. Глава государства пояснил, что оккупанты планируют "использовать такие преувеличенные данные штаба группировки... в переговорном процессе".

Также разведка обнаружила намерения РФ масштабировать сеть наземных пунктов управления дронами дальнего действия. Кроме временно оккупированных территорий Украины, захватчики собираются развернуть четыре таких станций в Беларуси. "Будем реагировать соответственно", — заверил Зеленский.

ГУР получило поручение передать часть рассекреченных данных международным партнерам и представителям СМИ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил о неожиданном повороте в отношениях с Вашингтоном. По его словам, подготовка к масштабным договоренностям с США уже продолжается, а подтверждением этого стало вчерашнее увольнение 250 белорусских политзаключенных и отмена американских санкций против ряда предприятий республики.