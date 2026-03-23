Зеленський розкрив плани РФ: яка загроза надходитиме з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із очільником ГУР Олегом Іващенком, за підсумками якої повідомив про критичні дані щодо військової активності агресора. Головними темами доповіді стали міжнародна співпраця РФ із режимом Ірану, маніпуляції на полі бою та розширення інфраструктури для безпілотників.

Ілюстративне фото

Зокрема, Україна отримала докази того, що Кремль ділиться розвідувальною інформацією з Тегераном. За словами Президента, "росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму", використовуючи для цього власні потужності РЕБ і РЕР, а також дані від своїх партнерів на Близькому Сході.

Окрему увагу приділили дезінформації, яку розповсюджує ворог. ГУР констатує, що російські командири систематично завищують результати своїх підрозділів. Глава держави пояснив, що окупанти планують "використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання... у переговорному процесі".

Також розвідка виявила наміри РФ масштабувати мережу наземних пунктів управління дронами дальньої дії. Окрім тимчасово окупованих територій України, загарбники збираються розгорнути чотири такі станції в Білорусі. "Будемо реагувати відповідно", — запевнив Зеленський.

Наразі ГУР отримало доручення передати частину розсекречених даних міжнародним партнерам та представникам ЗМІ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про неочікуваний поворот у відносинах із Вашингтоном. За його словами, підготовка до масштабних домовленостей із США вже триває, а підтвердженням цього стало вчорашнє звільнення 250 білоруських політв’язнів та скасування американських санкцій проти низки підприємств республіки.