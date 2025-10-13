Зеленському треба діяти терміново: Лукашенко зробив заяву про незалежність України

Україна дедалі ближче до того, щоб зникнути на карті світу, як незалежна держава , тому президенту Володимиру Зеленському треба сісти та домовитися, і діяти необхідно терміново. Як передає портал "Коментарі", таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час інтерв'ю російському топовому пропагандисту Павлу Зарубіну.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Лукашенко зазначив, що раніше схилявся до думки звинувачувати європейських лідерів і саму Європу у нездатності домовитися, але останніми днями він отримав "масу інформації", яка змусила його переглянути позицію.

За словами диктатора, "справа не в США, які дуже хочуть просування тут, не в Росії, яка готова до просування, і не в європейських лідерах, а скоріше у Володимирі Зеленському".

Олександр Лукашенко вважає, що на українського лідера може чинитися "потужний тиск", і тоді під впливом цього тиску "буде прийнято відповідні рішення".

"Однак діяти слід терміново. Росія просувається на фронті, я це говорю відповідально, оскільки щодня це спостерігаю фактично, і це може призвести до зникнення України як держави", — сказав Лукашенко.

При цьому він не навів жодних конкретних фактів чи уточнень, яке саме просування на фронті має на увазі.

Лукашенко також лякає Україну тим, що її західні сусіди нібито "бачать себе на Західній Україні" і можуть намагатися відібрати частину території, як це було до початку "Великої Вітчизняної війни".

"Тому там заміс дуже серйозний. І хотілося б, щоб президент України почув мої пропозиції та зрозумів, що щастя йому на територію України ніхто не принесе, окрім слов'янських держав, тому треба сісти та домовитися", — вважає диктатор.

