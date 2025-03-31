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Американские производители массово жалуются на канадцев: что они сделали

Движение «Покупай канадское» стало настолько мощным, что американские производители потеряли свой один из крупнейших рынков сбыта

сегодня, 15:22
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Ткачик Олеся

Движение "Купи канадское" набирает обороты, создавая проблемы для американских производителей, рассчитывавших на стабильные продажи своих товаров в Канаде.

Американские производители массово жалуются на канадцев: что они сделали

Канадцы отказываются от американских товаров

В частности, компания Parasol Co, производящая подгузники и влажные салфетки, планировала с начала года расширить свое присутствие на канадском рынке. Однако в марте ее дистрибьютор приостановил работу над соглашением из-за роста антиамериканских настроений, сообщила генеральный директор компании Джессика Хунг.

"Мы получили информацию, что один из ритейлеров рекомендовал отложить запуск новых американских брендов", – отметила Хунг. По ее словам, компания никогда не сталкивалась с подобными трудностями, и эта ситуация стала для нее неожиданностью.

Реорганизация розничного рынка Канады стала заметным следствием растущего экономического патриотизма. В 2024 году Канада импортировала из США продукции почти на 350 миллиардов долларов, что делает Соединенные Штаты ее крупнейшим торговым партнером.

Однако ряд действий президента США Дональда Трампа, в частности его высказывания о возможности аннексии Канады, введения 25% пошлины на канадскую сталь и алюминий, а также угрозы ограничения импорта, вызвали негативную реакцию среди канадских потребителей.

Кроме производителей подгузников, движение "Купи канадское" влияет и на американских поставщиков напитков и цитрусовых.

Например, компания Brown-Forman, производящая Jack Daniel's, заявила, что извлечение американского бурбона и виски с полок канадских магазинов стало еще более разрушительным фактором, чем ответные пошлины со стороны Канады.

Также канадские ритейлеры начали отменять заказы на цитрусовые из Калифорнии, сообщил источник Reuters.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канадцы отказываются от поездок в США и продают находящуюся там недвижимость.




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Источник: https://www.reuters.com/business/retail-consumer/buy-canadian-grows-more-us-companies-say-retailers-turning-away-their-products-2025-03-31/
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