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Беспрецедентный шаг: Канада выпустила гособлигации в поддержку Украины

Канада выпустила облигации в поддержку Украины на сумму CAD 500 млн

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Канада выпустила государственные "Облигаций суверенитета Украины", которые направлены на поддержку финансирования помощи Украине. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Twitter и Минфин страны.

Беспрецедентный шаг: Канада выпустила гособлигации в поддержку Украины

Флаг Канады. Фото: pixabay.com

Облигации позволят жители Канады оказывать прямую поддержку Украине.

"Канадцы теперь могут покупать суверенные облигации Украины. Эти облигации позволяют канадцам оказывать прямую поддержку Украине, чтобы украинское правительство могло продолжать предоставлять основные услуги", — говорится в сообщении.

Сумма облигаций составляет 500 млн долларов.

Канадцы, которые приобретут эти ценные бумаги, де-факто купят обычные пятилетние канадские правительственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, что будет зависеть от рыночных условий на момент проведения операции.

Стоит напомнить, Канада предоставит дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов. Это должно помочь ВСУ защитить Украину от российской агрессии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, поблагодарил своего коллегу Джастина Трюдо и вице-премьера и министра финансов Хрыстю Фриланд за помощь Украине.

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Источник: https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/ukraine-sovereignty-bond.html#what-are-bonds
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