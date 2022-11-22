Беспрецедентный шаг: Канада выпустила гособлигации в поддержку Украины

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Кравцев Сергей
Канада выпустила государственные "Облигаций суверенитета Украины", которые направлены на поддержку финансирования помощи Украине. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Twitter и Минфин страны.
Флаг Канады. Фото: pixabay.com
Облигации позволят жители Канады оказывать прямую поддержку Украине.
Сумма облигаций составляет 500 млн долларов.
Канадцы, которые приобретут эти ценные бумаги, де-факто купят обычные пятилетние канадские правительственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, что будет зависеть от рыночных условий на момент проведения операции.
Стоит напомнить, Канада предоставит дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов. Это должно помочь ВСУ защитить Украину от российской агрессии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, поблагодарил своего коллегу Джастина Трюдо и вице-премьера и министра финансов Хрыстю Фриланд за помощь Украине.
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