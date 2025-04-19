Что изменилось в Канаде: кого теперь считают самой большой угрозой

Китай является одной из самых больших угроз в отношении иностранного вмешательства в дела Канады, а также представляет собой новую угрозу в Арктике. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Марк Карни.

Марк Карни. Фото из открытых источников

Когда журналисты попросили канадского премьера назвать самую большую угрозу безопасности Канады, он назвал именно Китай.

В пятницу на пресс-конференции в Ниагара-Фолс Карни сказал, что Канада должна давать отпор китайским угрозам иностранного вмешательства.

Он также раскритиковал Китай за то, что он продолжает оказывать России всяческую поддержку в войне с Украиной, и сказал, что он представляет угрозу для всей Азии и, в частности, для Тайваня.

Карни отметил, что Китай является самой большой угрозой "с геополитической точки зрения".

"Мы принимаем меры для ее устранения", – добавил премьер Канады.

Читайте также на портале "Комментарии" — в то время, как в США отказываются от поддержки Украины, в Канаде, наоборот, спорят за то, кто сможет оказать ей большую поддержку. Так лидер Либеральной партии Канады и нынешний премьер-министр страны Марк Карни и лидер Консервативной партии Пьер Пуалевр поспорили, кто больше будет поддерживать Украину в случае победы на досрочных парламентских выборах.

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