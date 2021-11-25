Канада готовит военную помощь Украине: власти определяют, какой вариант выбрать

Канада продолжает оставаться одним из самых надежных партнеров Украины. Сейчас страна определяется с вариантами усиления своей военной миссии в Украине на фоне концентрации войск РФ у украинских границ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Globe and Mail" со ссылкой на источники.

Флаги Украины и Канады. Фото: из открытых источников

Пока что к окончательному варианту предоставления военной поддержки Украине в Канаде не пришли. Идет обсуждение. Но есть два базовых варианта, из которых власти Канады выбирают. Оба варианта находятся под личным контролем министра обороны Аниты Ананд.

Первый вариант включает в себя отправку в Украину пары сотен канадских солдат. При этом в Украине уже находятся канадские военнослужащие, которые ранее прибыли в Украину для помощи украинским военнослужащим. Отправка дополнительного военного контингента усилит помощь.

Другой вариант состоит в перемещении военного корабля в Черное море. Этот вариант также может рассматриваться с другой помощью Украине. В частности, речь идет о возможной отправке части истребителей CF-18, базирующихся сейчас в Румынии.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало – политолог Виктор Таран считает, в Кремле решили использовать против Украины банальный шантаж, требуя от Киева выполнения "Минска", в противном случае Москва грозится начать наступление.





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