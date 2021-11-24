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Эксперт: после заявления Пескова стало понятно, зачем РФ стянула войска к нашим границам

Виктор Таран считает, в Кремле решили использовать против Украины банальный шантаж, требуя от Киева выполнения "Минска"

сегодня, 12:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Пришел ответ на волнующий общественность вопрос: почему Россия развернула вблизи наших границ 100-тысячную группировку своих войск. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что гарантиями безопасности для Украины является выполнение Минских соглашений. В итоге имеем прямой шантаж – или имплементация "Минска", или военное вторжение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал украинский политический эксперт Виктор Таран.

Эксперт: после заявления Пескова стало понятно, зачем РФ стянула войска к нашим границам

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, судя по риторике отдельных западных СМИ, эта позиция активно навязывается на Западе, который готов давить на украинскую власть во избежание войны и новых рисков для себя.

"Так что правы были те аналитики, которые последние несколько дней настаивают – Украину склоняют к так называемому Боснийскому сценарию. Для Украины это плохая история. Если власть пойдет по этому пути – массовых протестов не избежать. А их последствия – будут непредсказуемы", – отметил Виктор Таран.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России заявляют, что Украина при поддержке сил НАТО может решиться пойти на использование силового сценария по Донбассу. Именно для этого, уверены в Кремле, в последнее время так активно проводится на территории Украины военные учения с войсками НАТО. У Путина предупреждают, что, если украинская амия при поддержке сил Альянса пойдет в наступление, то Москва оставляет за собой право дать ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон успокоил министра обороны России Шойгу, заявив, что "репетиции ядерного удара по России" не было, а были учения, которые ранее были анонсированы.



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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158744604966859
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