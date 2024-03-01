Канада может направить своих военных в Украину. Чем они будут заниматься

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Ткачик Олеся
При этом Билл Блэр подчеркнул, что он не хочет размещать канадских военных там, где идет война и где могут подумать, что Канада участвует в боевых действиях.
Канадские военные
Вместе с тем Блэр сообщил, что, например, канадские войска в Украине могли бы быть размещены вдали от линии фронта и помогать Украине "небоевым" способом. К примеру, подчеркнул министр обороны, помогать в подготовке украинских военных.
Кроме того, Билл Блэр подчеркнул, что недавно подписанное соглашение между Украиной и Канадой о безопасности, предусматривает, что Оттава может вернуться к тому, чтобы проводить обучение в Украине. Однако, добавил министр, это будет сделано, когда "позволят условия". И даже несмотря на это, канадский министр подчеркнул, что такие действия должны быть осторожны и ограничены и учитывать возможности проведения тренировок.
При этом Блэр подчеркнул, что некоторые западные партнеры выражают обеспокоенность по поводу того, что подобная учебная миссия может восприниматься как боевая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по мнению экспертов, страны НАТО всячески избегают участия в войне с Россией. Именно поэтому очень сомнительно, что они направят свои войска в Украину. Говорят, что такое может быть сделано только в двух условиях. Первое – если ВСУ начнут побеждать Россию и перенесут вину на территорию страны-агрессора. Тогда военные НАТО зайдут, чтобы "притормозить пыл" Украины и создать буферную зону. Второе – когда все в Украине будет плохо, и военные НАТО придут, чтобы не допустить окончательного краха.
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