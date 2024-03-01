Канада может направить своих военных в Украину. Чем они будут заниматься

При этом Билл Блэр подчеркнул, что он не хочет размещать канадских военных там, где идет война и где могут подумать, что Канада участвует в боевых действиях.

Канадские военные

Вместе с тем Блэр сообщил, что, например, канадские войска в Украине могли бы быть размещены вдали от линии фронта и помогать Украине "небоевым" способом. К примеру, подчеркнул министр обороны, помогать в подготовке украинских военных.

Кроме того, Билл Блэр подчеркнул, что недавно подписанное соглашение между Украиной и Канадой о безопасности, предусматривает, что Оттава может вернуться к тому, чтобы проводить обучение в Украине. Однако, добавил министр, это будет сделано, когда "позволят условия". И даже несмотря на это, канадский министр подчеркнул, что такие действия должны быть осторожны и ограничены и учитывать возможности проведения тренировок.

При этом Блэр подчеркнул, что некоторые западные партнеры выражают обеспокоенность по поводу того, что подобная учебная миссия может восприниматься как боевая.

"Я думаю, что был широкий консенсус, что это неуместно, и мы этого не делаем",

– подчеркнул канадский министр обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по мнению экспертов, страны НАТО всячески избегают участия в войне с Россией. Именно поэтому очень сомнительно, что они направят свои войска в Украину. Говорят, что такое может быть сделано только в двух условиях. Первое – если ВСУ начнут побеждать Россию и перенесут вину на территорию страны-агрессора. Тогда военные НАТО зайдут, чтобы "притормозить пыл" Украины и создать буферную зону. Второе – когда все в Украине будет плохо, и военные НАТО придут, чтобы не допустить окончательного краха.