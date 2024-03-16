Канада напомнила РФ, чей Крым

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не признала и никогда не признает аннексию РФ украинского Крыма.

В Канаде сделали заявление по поводу 10-й годовщины аннексии Крыма. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление канадский премьер сделал по поводу 10-летия российского псевдореферендума, после которого Москва оккупировала Крым.

"Сегодняшний день – напоминание, что война России против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а 10 лет назад. В то время как Путин снова пытается перекроить карту мира так, как ему вздумается, наша позиция остается однозначно четкой: территория Украины останется территорией Украины , а мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – подчеркнул Джастин Трюдо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").