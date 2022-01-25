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Канада просит граждан воздержаться от поездок в Украину, дипломаты – должны вывозить свои семьи

В Канаде призвали своих граждан избегать поездок в Украину и покинуть страну семьям дипломатов из-за опасений нападения со стороны России

сегодня, 16:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Правительство Канады призывает своих граждане не планировать поездки в Украину. Дипломатам же дана рекомендация – вывозить свои семьи из Украины. Причина – большая вероятность российского вторжения. Как передает издание "Комментарии", данная информация опубликована на официальном сайте правительства Канады.

Канада просит граждан воздержаться от поездок в Украину, дипломаты – должны вывозить свои семьи

Флаг Канады. Фото: Укринформ

В правительстве просят своих граждан без надобности не посещать Украину. Главная причина такого решения состоит в том, что со стороны России нарастает угроза военного вторжения в Украину. К тому же идет увеличение военной мощи в самой стране.

Власти Канады обращаются также к тем соотечественникам, которые в данный момент находятся в Украине, по возможности не продлевать свое пребывание в стране. 

Издание "theglobeandmail" также сообщило, что дипломатическое ведомство Канады дало рекомендации дипломатам, которые работают в Украине вывозить свои семьи из страны из-за высокой вероятности начала военного конфликта Украины и России.

Также в правительстве Канады попросили канадцев не планировать свои поездки в аннексированный Крым и на территорию ОРДЛО.

Читайте на портале "Комментарии" — на фоне тревожных заявлений США и Британии на Донбассе участились обстрелы. Эксперты в эксклюзивном интервью разобрали ситуацию по полочкам, оценив ситуацию и спрогнозировав, как события могут развиваться дальше.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон сообщил, что ситуация в Украине остается крайне сложной. Эксперты спрогнозировали, о чем может говорить ситуация, когда Великобритания и США дают рекомендации своим дипломатам вывозить свои семьи из Украины.  



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Источник: https://travel.gc.ca/destinations/ukraine?_ga=2.65034988.357848292.1643117073-263655225.1643117071
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