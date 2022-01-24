Дипломаты США на чемоданах: почему Запад продолжает накалять ситуацию

США на фоне слухов о вероятном российском вторжении отправили в Украину очередную партию летального вооружения. При этом Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд госслужащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. О чём свидетельствуют подобные действия? С этим и другими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Посольство США. Фото из открытых источников

Всем следует понимать важность координации усилий украинских военных и американских партнеров в рамках глобального противостояния с РФ

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает:

"То, что США дают нам оружие, демонстрирует реальную поддержку со стороны американцев нашей державы в противостоянии с РФ. Конкретные действия всегда говорят больше, чем те или иные слова".

Что касается отъезда работников посольства, то это, по словам эксперта, обычная протокольная процедура, которая не должна вызывать массовую истерии со стороны украинских граждан и СМИ в стиле: американцы выезжают и нас оставляют один на один с агрессором.

"Такая процедура могла быть непубличной. Но американцы предпочли сделать это открыто. Предпосылки, кстати, считывались еще на прошлой неделе, когда госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита провел встречу с представителями посольства и членами их семей. Обсуждали угрозу российского вторжения и, думаю, обговаривали планы эвакуации. Что, учитывая риск полномасштабной агрессии со стороны РФ, вполне понятно, – говорит Тарас Семенюк. – Нам же следует понимать важность координации усилий украинских военных и американских партнеров в рамках глобального противостояния с Российской Федерацией. И спокойно укреплять обороноспособность, а также связи с международными партнерами".

Запад пользуется ситуацией, нагнетает, крутит нами как циган солнцем

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая предполагает, что США, да и Великобритания, видят слабость украинской власти. И пытаются на этом сыграть, нагнетая обстановку.

"Не похоже, что РФ нужна открытая война. Это огромные финансовые, человеческие ресурсы. Это новые санкционные удары и отсутствие перспектив для такого важного для Москвы проекта как "Северный поток-2". Но США и Британия, похоже, играют на слабостях Украины и РФ, пытаясь усилить конфронтацию. Они напичкивают Украины оружием, вбрасывают в СМИ массу далеких от реальности сообщений в стиле "вот-вот Россия нападет". Теперь вот еще и эвакуация американских дипломатов. Такое впечатление, что еще чуть-чуть – и сами американцы и британцы разыграют военную эскалацию, к примеру, на Донбассе. А расхлебывать всё это будут Киев и Москва", – отмечает Елена Броницкая.

Она подчеркивает, что Украина, несмотря на десятилетия разворовывания нерадивыми властями, всё еще богата землей, урожаями, полезными ископаемыми. И на это могут желать наложить руку многие "зарубежные партнеры".

"И пока у нас у власти люди, которые не умеют это беречь, не умеют управлять страной, которые слишком эмоциональны и не профессиональны – Запад пользуется ситуацией. Нагнетает. Крутит нами как циган солнцем. Подчеркиваю – не видно необходимости сейчас нападать со стороны РФ. Но видно желание некой третьей сила разыграть карту усиления российско-украинской конфронтации. В том числе с якобы подготовкой госпереворота да еще и с фамилиями, которые точно не входят в топ-политиков Украины. Мне кажется, все эти манипуляции понимает и сам Зеленский – судя по его недавнему видеообращению с призывами не паниковать. Понимает, но, похоже, сделать с этим ничего не может", – резюмирует Елена Броницкая.

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