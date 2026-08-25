Канада резко ответила Трампу на идею переименовать Онтарио в "озеро Америка"

Канада отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, предложившего рассмотреть возможность переименования озера Онтарио в "озеро Америка". Оттава дала понять, что не намерена поддерживать эту идею.

Мелани Жоли. Фото: The Canadian Press/Adrian Wyld

Министерство промышленности Канады Мелани Жоли заявило журналистам 25 августа, что для канадской стороны название водоема останется неизменным.

"Мы всегда будем называть его озером Онтарио", — сказала Жоли, реагируя на предложение Трампа.

По ее словам, пока продолжаются подобные "проделки" американского президента, Канада намерена действовать стратегически и "дать отпор". Жоли не уточнила, какие именно шаги может предпринять Оттава, однако ее заявление прозвучало на фоне резкого обострения торговых отношений между двумя странами.

Озеро Онтарио является одним из Великих озер Северной Америки и расположен на границе канадской провинции Онтарио и американского штата Нью-Йорк. Оно имеет важное экономическое, транспортное и символическое значение для обеих стран.

Идея Трампа о новом названии появилась в момент, когда Вашингтон и Оттава переживают очередной виток торгового спора. После того, как сторонам не удалось договориться о новых условиях торговли, Соединенные Штаты 22 августа ввели 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. В ответ 25 августа Канада объявила о намерении ввести новые пошлины на американский импорт.

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