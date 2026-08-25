Канада різко відповіла Трампу на ідею перейменувати Онтаріо на "озеро Америка"

Канада відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа, який запропонував розглянути можливість перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка". Оттава дала зрозуміти, що не має наміру підтримувати цю ідею.

Мелані Жолі. Фото: The Canadian Press/Adrian Wyld

Міністерка промисловості Канади Мелані Жолі заявила журналістам 25 серпня, що для канадської сторони назва водойми залишиться незмінною.

"Ми завжди будемо називати його озером Онтаріо", — сказала Жолі реагуючи на пропозицію Трампа.

За її словами, поки тривають подібні "витівки" американського президента, Канада має намір діяти стратегічно та "дати відсіч". Жолі не уточнила, які саме кроки може зробити Оттава у відповідь, однак її заява прозвучала на тлі різкого загострення торговельних відносин між двома країнами.

Озеро Онтаріо є одним з Великих озер Північної Америки та розташоване на кордоні канадської провінції Онтаріо й американського штату Нью-Йорк. Воно має важливе економічне, транспортне та символічне значення для обох країн.

Ідея Трампа щодо нової назви з’явилася в момент, коли Вашингтон і Оттава переживають черговий виток торговельної суперечки. Після того як сторонам не вдалося домовитися про нові умови торгівлі, Сполучені Штати 22 серпня запровадили 50-відсоткові мита на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів. У відповідь 25 серпня Канада оголосила про намір запровадити нові мита на американський імпорт.

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