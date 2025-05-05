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Канадцы больно ударили по американцам и отомстили за агрессивные выпады Трампа

Канадцы сплотились против американцев и заставили их жалеть об агрессивных выпадах со стороны Трампа

5 мая 2025, 16:21 comments1275
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Ткачик Олеся

Бойкот США со стороны Канады больно ударил по американской экономике, особенно в приграничных городах штата Вашингтон. Количество авиабилетов из Канады в США существенно снизилось, а Федеральная резервная система зафиксировала всеобщее падение канадских расходов во многих регионах.

Канадцы больно ударили по американцам и отомстили за агрессивные выпады Трампа

Канада

Больше всего страдает городок Пойнт-Робертс, расположенный менее чем в 30 км от Ванкувера. Из-за географического положения попасть туда можно только через Канаду. Местная экономика напрямую зависит от канадских посетителей.

"Мы не выживем без Канады", — заявила владелица единственного супермаркета Али Гейтон. Объем продаж упал на 30%, и она вынуждена была сократить заказ товаров, снизить курс обмена и даже задуматься о сокращении работников.

Бойкот, набравший обороты на фоне заявлений Дональда Трампа о превращении Канады в "51-й штат", уже привел к закрытию пунктов получения посылок и стремительного падения туристического потока. Ситуация, по словам местных, хуже, чем в пандемии: на этот раз нет государственной поддержки, и люди просто едут тратить деньги в другие места.

Последствия испытывают и соседние города. В Блейне поток канадцев через границу упал более чем на 50% только за первые две недели апреля. Поэтому городской бюджет недополучает налоги, что грозит увольнениями работников мэрии.

Музей резиновых уток решил переехать в канадский Цаввассен — туристы перестали ехать, а американские пошлины сделали импорт сувениров из Китая слишком дорогим. А предприниматели-канадцы, которые до сих пор решаются приехать за товарами, сталкиваются с 25% пошлиной на американские продукты.

Дополнительные факторы лишь усилили эффект бойкота: в марте премьер Британской Колумбии призвал бойкотировать американские товары, а премьер Канады отменил углеродный налог, что снизило интерес к дешевому бензину из США. Все это — часть более глубокого разрыва в отношениях, который уже влияет на жизнь обычных людей по обе стороны границы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что простые канадцы нанесли болезненный и неожиданный удар по США.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/features/2025-05-05/canada-s-us-boycott-is-ravaging-american-border-towns?srnd=phx-politics
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