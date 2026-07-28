Канадский депутат случайно зачитал подсказку ChatGPT во время выступления (ВИДЕО)



















В Канаде произошел курьезный случай, быстро распространившийся в соцсетях. Депутат Законодательного собрания провинции Нью-Брансвик Билл Оливер случайно зачитал вслух служебную подсказку, которую, вероятно, сгенерировал ChatGPT для подготовки его речи.

Канадский депутат случайно зачитал подсказку ChatGPT во время речи

Инцидент произошел при обсуждении работы Офиса адвоката Нью-Брансвика. Политик в начале речи заговорил о важности доверия общественности к этому институту.

"Доверие общественности к должности адвоката имеет значение", – сказал Оливер.

Однако впоследствии депутат неожиданно произнес текст, который явно не являлся частью выступления и напоминает подсказку от ChatGPT.

"Вот более естественная, плавная версия этой главы, которая читается как законодательная речь, а не как ряд кратких тезисов" – прочитал депутат не заметив, что в его заметках осталась инструкция от чат-бота.

Несмотря на эту ошибку, Билл Оливер продолжил читать свой текст, словно ничего не произошло.

Видео быстро распространилось в Интернете и вызвало волну обсуждений. Пользователи соцсетей подвергли критике парламентария за невнимательность и чрезмерную зависимость от искусственного интеллекта при подготовке официальных документов. Часть комментаторов заявила, что подобная ошибка неприемлема для избранного представителя власти. Некоторые призывали политика уйти в отставку. Они указывали, что школьникам или юристам за подобные случаи использования искусственного интеллекта предъявляют значительно более строгие требования.

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